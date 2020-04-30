В Казани во время пожара в 9-этажке погиб мужчина

Пожар в девятиэтажке на улице Портовой в Приволжском районе столицы Татарстана начался в четверг, 29 апреля, в 19.17. Пожарных вызвали соседи, когда из-под дверей квартиры на седьмом этаже начал просачиваться едкий дым.

К приеду первых пожарных расчетов к дома №21 на улице Портовой самостоятельно эвакуировались 60 человек, среди них 10 детей. Сотрудники МЧС Татарстан проверили все квартиры на этажах в доме коридорного типа, и с применением масок спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе вывели в безопасное место 13 взрослых и семерых детей.

Людей спасали при помощи многоступенчатого подъемникаФото: МЧС Татарстана

Одну из женщин, проживавшую на восьмом этаже, спасали при помощи многоступенчатого подъемника - она была отрезана едким дымом. Всего при помощи автоподъемника в высоких этажей удалось эвакуировать 10 человек.

Тушение огня на высоте 7 этажаФото: МЧС Татарстана

Огонь тушили 64 человека, среди которых было 48 сотрудников МЧС региона. Во время тушения в горящей квартире обнаружили тело мужчины. Личность погибшего выясняется.

Всего в одноподъездном доме проживало 224 жильцов, в том числе 53 несовершеннолетних. Большая часть из них уехала к родным и знакомым - 188 человек, в том числе 47 детей. Ночевать в здании после пожара было невозможно.

С места происшествияФото: МЧС Татарстана

Руководством исполкома Казани было принято решение о временном расселении жильцов пострадавшего от пожара дома в развёрнутом пункте временного размещения по проспекту Победы, дом 21, гостиница «Кварт». Там размещены 36 человек, в том числе шесть детей.

МВД Татарстана организовало оцепление дома сотрудниками.