В Казани во время пожара в 9-этажке погиб мужчина
Пожар в девятиэтажке на улице Портовой в Приволжском районе столицы Татарстана начался в четверг, 29 апреля, в 19.17. Пожарных вызвали соседи, когда из-под дверей квартиры на седьмом этаже начал просачиваться едкий дым.
К приеду первых пожарных расчетов к дома №21 на улице Портовой самостоятельно эвакуировались 60 человек, среди них 10 детей. Сотрудники МЧС Татарстан проверили все квартиры на этажах в доме коридорного типа, и с применением масок спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе вывели в безопасное место 13 взрослых и семерых детей.
Людей спасали при помощи многоступенчатого подъемникаФото: МЧС Татарстана
Одну из женщин, проживавшую на восьмом этаже, спасали при помощи многоступенчатого подъемника - она была отрезана едким дымом. Всего при помощи автоподъемника в высоких этажей удалось эвакуировать 10 человек.
Тушение огня на высоте 7 этажаФото: МЧС Татарстана
Огонь тушили 64 человека, среди которых было 48 сотрудников МЧС региона. Во время тушения в горящей квартире обнаружили тело мужчины. Личность погибшего выясняется.
Всего в одноподъездном доме проживало 224 жильцов, в том числе 53 несовершеннолетних. Большая часть из них уехала к родным и знакомым - 188 человек, в том числе 47 детей. Ночевать в здании после пожара было невозможно.
С места происшествияФото: МЧС Татарстана
Руководством исполкома Казани было принято решение о временном расселении жильцов пострадавшего от пожара дома в развёрнутом пункте временного размещения по проспекту Победы, дом 21, гостиница «Кварт». Там размещены 36 человек, в том числе шесть детей.
МВД Татарстана организовало оцепление дома сотрудниками.
В Татарстане во время пожара в 9-этажке погиб мужчина.На пожаре в Казани спасены 30 человек, ещё 60 человек эвакуировались самостоятельно. К сожалению, погиб мужчина. В 19.17 (мск) 29.04.2020 года в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Татарстан по системе 112 поступило сообщение о горении квартиры по ул. Портовая, д. 21 в Казани. Силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона направлены по рангу пожара №2. В 19.25 по прибытию первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-2 7 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Татарстан установлено, что происходит горение квартиры на седьмом этаже одноподъездного девятиэтажного кирпичного многоквартирного жилого дома, размером в плане 30х20 метров, 1975 года постройки. По уточнённой информации самостоятельно эвакуировались 60 человек, из них 10 детей. Кроме того, пожарные подразделения по лестничным маршам с применением масок спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе спасли 20 человек, из них 7 детей. Также по автоматическому коленчатому подъёмнику с вышележащих этажей спасены 10 человек. Итого спасены 30 человек. На тушение пожара звено ГДЗС подал ствол РСК-50, 3 звена ГДЗС осуществили проверку вышележащих этажей на наличие людей. В 19.54 29.04.2020 года ликвидация открытого горения. К сожалению, на пожаре погиб мужчина, его тело обнаружили в горевшей квартире. Для ликвидации последствий пожара привлекалось от РСЧС: 64 человека, 22 ед. техники, в том числе от МЧС 48 человек, 16 ед. техники.
ИСТОЧНИК KP.RU
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