2020-04-29T21:04:08+03:00
Спорт

Капитан Татарстан остается: «Ак Барс» переподписал Зарипова

Также контракты заключили с Петровым и Педаном
Наиля ГАЛИМОВА
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В прошедшем сезоне Зарипов стал лучшим бомбардиром «Ак Барса» в КХЛ.В прошедшем сезоне Зарипов стал лучшим бомбардиром «Ак Барса» в КХЛ.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Казанский «Ак Барс» заключил новый долгожданный для болельщиков казанцев контракт с Данисом Зариповым. Понять, что болельщиков крайне интересует дальнейшая карьера Капитана Татарстана можно даже из комментариев под сообщением клуба о новом контракте с хоккеистом.

Там болельщики называют его «Зарядным устройством для победы», отмечают, что «Значит «Ак Барс» жив с таким классным игроком», и даже пророчат Зарипову тренерскую карьеру: «Потом сразу на тренера контракт, и будет у нас самый молодой тренер».

Граффити с Зариповым. Фото: Алина НИЗАМОВА

Граффити с Зариповым.Фото: Алина НИЗАМОВА

Ранее сайт «Первый областной» сообщал, что хоккеист не исключает факт переговоров с челябинским «Трактором».

– Я веду переговоры со всеми, но приоритет сейчас – «Ак Барс». Факт переговоров с «Трактором» не отрицаю, – привел слова Зарипова челябинский сайт.

Теперь новое соглашение нападающего с «Ак Барсом» рассчитано до окончания сезона 2020/21. Капитан Татарстан – единственный в истории пятикратный обладатель Кубка Гагарина, который трижды он выигрывал в составе казанской команды.

В прошлом сезоне форвард провёл 52 матча и набрал 27 очков при показателе полезности +2. Также в чемпионате 2019/20 Зарипов сыграл свой 1200-й матч в национальных первенствах и стал лучшим бомбардиром «Ак Барса» в КХЛ.

Также казанский клуб переподписал еще двоих игроков. Так, форвард Кирилл Петров и защитник Андрей Педан продлили своих контракты также до конца следующего сезона.

Кирилл Петров. Фото: Алина НИЗАМОВА

Кирилл Петров.Фото: Алина НИЗАМОВА

Петров вернулся в «Ак Барс» летом 2019 года. И в прошлом сезоне провёл за клуб 56 матчей и набрал 32 очка при показателе полезности +19. Педан перешёл в Казань на год раньше, в 2018. За прошлый сезон игрок набрал 17 очков в 41 матче при показателе полезности +19.

Андрей Педан. Фото: Алина НИЗАМОВА

Андрей Педан.Фото: Алина НИЗАМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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