АРСКИЙ ПЕДКОЛЛЕДЖ: Легендарный бренд района

Арский педагогический колледж им. Г. Тукая в нынешнем году удостоился звания легендарного бренда Арского района: именно за него отдали голоса максимальное число татарстанцев, которые участвовали в народном голосовании «100 легендарных брендов». Конкурс организован в этом году «Комсомольской правдой» в рамках 100-летия образования ТАССР.

В ЛИДЕРАХ СРЕДИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАВЕДЕНИЙ

Такое престижное звание не случайно. Колледж занимает достойное место на образовательной карте Татарстана: учебное заведение является одним из лидеров среди образовательных организаций педагогического профиля республики. Этому предшествовал большой путь, сравнимый с судьбой человека. 90 полных лет - это годы рождения, становления, зрелой силы, перезагрузки, нового роста, процветания. Было пройдено много, но опытом и дорога его история.

Колледж был создан 1930 года как агропедтехникум. Молодая республика остро нуждалась в квалифицированных специалистах для обучения школьников младших классов, и учебное заведение получило активное развитие. В 1937 году меняется статус учреждения - теперь это Арское педагогическое училище по подготовке учителей начальных классов и старших пионерских вожатых.

В годы Великой Отечественной войны многие преподаватели и студенты училища ушли на фронт и стали примером мужества и стойкости. Переезд, послевоенное становление благодаря самоотверженному труду сотрудников, новые успехи… За достигнутые заслуги Арскому педагогическому училищу в 1946 году было присвоено имя великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

В 50 - 70-е годы складывается сильная методическая школа, прочный фундамент, который до сих пор во многом обеспечивает успехи заведения. В 2007 году учебное заведение (с 1992 года оно носит название педагогического колледжа) за вклад в развитие системы национального образования удостоено престижной премии им. К. Насыри, великого татарского педагога и просветителя. В 2013 году колледж проходит перезагрузку, приобретя статус Ресурсного центра по подготовке национальных кадров.

ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS*

В системе образования РТ колледж занимает достойное место: в активе - высокая компетентность сотрудников и их желание работать на результат, хорошее материально-техническое оснащение. Благодаря этому достигается всесторонняя, основательная подготовка выпускников.

Умение отвечать современным запросам общества и работать по-новому позволило колледжу в ноябре 2019 года стать победителем в конкурсном отборе Министерства просвещения РФ на предоставление грантов из федерального бюджета. Цель гранта - обеспечение материально-технической базы требованиям федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)».

Благодаря этому колледж получил право реализовать в 2020 году идею по созданию четырех мастерских по компетенциям WorldSkills Russia**: «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Преподавание музыки в школе», «Физическая культура, спорт и фитнес». Это означает, что впереди ответственная работа - подготовка педагогических кадров по международным стандартам WorldSkills.

Одно из замечательных качеств, которые присущи коллективу колледжа, - открытость сотрудничеству. Это расширяет возможности его дальнейшего развития, ведь колледж приобретает прекрасных наставников. Арский педагогический колледж в сентябре 2019 года становится федеральной инновационной площадкой издательского дома «Инновации и эксперимент в образовании» по апробации интерактивных образовательных технологий в работе образовательных организаций под руководством А. С. Сиденко, заведующей кафедрой Института развития образовательных технологий Москвы.

Достижения преподавателей и студентов в разных областях говорят о том, что в колледже знают, чему обучать и как обучать.

В 2019 году колледж выиграл республиканский грант на создание и поддержку региональных инновационных площадок.

В рамках этого гранта работа региональной инновационной площадки ГАПОУ «Арский педагогический колледж имени Г. Тукая» определена двумя направлениями: «Разработка и внедрение цифровых образовательных технологий, в том числе дистанционных, при реализации образовательных программ (разработка онлайн-курсов)» и «Система оценки качества в дошкольном образовании и разработка программ по специальности «Дошкольное образование». А в качестве инновационного продукта был утвержден онлайн-курс для реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных программ.

УНИКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ АЗБУКИ

Много лет колледж является не просто кузницей педагогических кадров, но и национально-культурным центром по сохранению и развитию татарского языка: высокий статус Ресурсного центра по подготовке национальных кадров обязывает. В рамках этой деятельности колледж работает над такими важными задачами, как сохранение и развитие этнокультурного образования в системе среднего профессионального образования, приобщение молодежи к национальной культуре, традициям татарского народа, научно-методическое сопровождение национальных школ и детских садов республики и регионов России.

Традиции национального образования не будут утрачены в колледже, пока в нем работает единственный во всем мире государственный музей букваристики и азбучного искусства «Алифба», включенный во Всероссийский реестр музеев. Вот уже 20 лет музей представляет историю образования в стране и республике, а также рассказывает об основоположниках татарской «Алифбы» - Салее Гататовиче Вагизове и Рамзие Гилязовне Валитовой. Коллекция «Азбук» и «Букварей» активно пополняется изданиями со всего мира и насчитывает уже около 400 экземпляров.

УЧИТЬСЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ УЖЕ В ШКОЛЕ

Многие студенты видят себя учителями уже с детства. Это вписывается в успешную образовательную формулу, предусматривающую непрерывную систему «школа - колледж - вуз»: молодой человек начинает обучение по специальности еще школьником, а после окончания колледжа поступает в вуз на сокращенную программу обучения. Именно этой идеей руководствовались сотрудники колледжа, когда в 2013 году открыли первые гимназические классы педагогического профиля. Сегодня гимназисты прочно влились в большой коллектив колледжа и осваивают традиционную программу общеобразовательной школы в рамках школы полного дня. Приоритетами организации является интенсивное языковое и предметное обучение, национальное воспитание, подготовка к поступлению в Арский педагогический колледж.

КОЛЛЕДЖ СЛАВЕН ВЫПУСКНИКАМИ

Колледж гордится своими выпускниками, многие из которых стали известными людьми. Это народные писатели РТ и лауреаты Государственной премии им. Г. Тукая Гариф Ахунов и Мухаммат Магдеев, писатели Самат Шакир, Фарваз Миннуллин, Хакимзян Халиков, поэты Флера Тарханова, Рифа Рахман и многие-многие другие. Выпускники с большой любовью и теплом вспоминают годы, проведенные здесь.

За свою долгую жизнь колледж выпустил более 16 тысяч выпускников и с уверенностью смотрит в будущее. Неизменна главная задача колледжа: подготовка учителя, умеющего моделировать образовательно-воспитательный процесс, разрабатывать и воплощать новые технологии обучения и воспитания, конкурентоспособного, самостоятельно мыслящего педагога.

* «Ворлдскиллс»

** «Ворлдскиллс Раша»

ГАПОУ «АПК имени Г.Тукая»

Адрес: 422000, Республика Татарстан, г.Арск, ул. Вагизовых, д. 14

Телефон: +7(843)-663-21-05 (Приёмная) +7(843)-663-22-05 (Бухгалтерия) +7(843)-663-23-05 (1-ый пост)

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