2020-04-28T15:34:33+03:00
Общество

День Победы 2020 в Казани: Стало известно, как будет выглядеть новый памятник Советскому солдату

Скульптуру высотой 9,5 метра установят около Монумента матерям и вдовам погибших воинов [фото, видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: мэрия КазаниФото: мэрия Казани
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В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в казанском парке Победы откроют новый памятник Советскому солдату. Бронзовая скульптура высотой 9,5 метра будет установлена по центральной оси главной аллеи парка после Монумента матерям и вдовам погибших воинов.

Фото: metshin.ru

Фото: metshin.ru

Памятник, изготовлен в Смоленске по эскизам московского архитектора Никиты Мазаева. Прообразом памятника стал Герой Советского Союза Гази Загитов. Он участвовал в штурме Берлина и Рейхстага, вместе с однополчанами водружал Красное Знамя над его куполом.

Прообразом монумента стал Герой Советского Союза Гази Загитов Фото: Мэрия Казани

Прообразом монумента стал Герой Советского Союза Гази ЗагитовФото: Мэрия Казани

Церемония открытия нового памятника пройдет 9 Мая в режиме онлайн-трансляции - Казань находится на самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией.

- К сожалению, борьба с коронавирусом внесла свои коррективы. Мы пока не сможем пройти в «Бессмертном полку», не сможем собраться на параде Победы, но ничто не помешает нам гордиться этим праздником. Мы вместе отдадим дань уважения великому подвигу советского народа, нашим дедам, прадедам, нашим дорогим ветеранам, участникам боевых сражений, - заявил мэр Казани Ильсур Метшин, посетив строительную площадку.

Сейчас там завершают приводить в порядок территорию вокруг памятника. К 9 Мая будет готова первая очередь благоустройства. Автором ее проекта стал заслуженный архитектор Татарстана и России Герман Бакулин.

Фото: metshin.ru

Фото: metshin.ru

На сегодня залито основание памятника – 14 кубометров бетона, уложено 2 тысяч квадратных метров брусчатки, под ней залиты 280 кубометров бетона. Продолжается укладка гранитных блоков.

Фото: metshin.ru

Фото: metshin.ru

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В условиях коронавирусной инфекции отменяются многие мероприятия, другие можно будет увидеть по интернету подробности.

День Победы 2020 в Казани: Стало известно, как будет выглядеть новый памятник Советскому солдату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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