Жили в шалаше и ели листья: в Татарстане мать спрятала своих детей в лесу, опасаясь чипирования

В городскую больницу Лениногорска 18 апреля доставили двух братьев в возрасте 15-ти и 13-ти лет. Мальчики были грязные и сильно истощены. Привезли их полицейские. Стражей порядка в лес вызвали бригада нефтяников, которая работала около деревни Алёшкино. На них вышел из чащи старший из братьев и попросил помощи.

Медики осмотрели мальчиков и оставили их в больнице. Тем временем дети рассказали, что они жили в лесу вместе с матерью.

По словам мальчиков, еще 5 апреля в Лениногорске 35-летняя родительница заявила им, что надо срочно спасаться. Кто-то ей внушил, что в ближайшем будущем всех россиян будут чипировать. Женщина сильно испугалась и решила бежать вместе с детьми.

Прихватив с собой буханку хлеба и несколько луковиц, семья уехала от города на 15 километров в полузаброшенную деревню Алёшкино. Оттуда пройдя еще три километра мать с детьми остановилась на берегу реки Кислинка. Там они построили шалаш, где жила вместе с сыновьями.

Хлеб и лук быстро закончились, и тогда мать начала кормить детей свежими листьями. Первым не выдержал старший из сыновей. Когда родительница заснула, мальчик сбежал и набрел на тех самых нефтяников.

Сейчас женщина задержана. Полицейским она объяснила, что не желала вживления в тела детей чипов, вот и решила их спасти, спрятав в лесу.

Тем временем дин из сыновей женщины рассказал, что некоторое время назад они уже жили в шалаше, в лесу Краснодаского края.

- Свою вину мать двоих детей признала частично. Внешне она абсолютно нормально выглядит, пока не начинает рассказывать о том, что ее детям грозит какая-то чипизация и их надо срочно спасать, - рассказал собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах. - Насколько известно, нигде в Татарстане на учете в психоневрологическом диспансере она не состоит, но на всякий случай ее обследуют медики.

Женщину арестовывать не стали. Отправили по месту регистрации под подписку о невыезде. А ее сыновья продолжают находятся в Лениногорской ЦРБ. Руководство больницы отказалось комментировать "Комсомолке" состояние детей, но при этом нахождение мальчиков в стационаре подтвердило.

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