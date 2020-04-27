9 Мая в Казани 2020: продуктовые наборы для ветеранов, особые медали и перенос салюта

В столице Татарстана с этой недели стартовали мероприятия по началу празднования 75-ой годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В этом году пандемия создала особые условия для праздника - ветеранов будут поздравлять непосредственно дома с вручением подарочных наборов, или их родственников пригласят в администрацию районов.

- Организация поздравления ветеранов и вручения им подарков – на личной ответственности каждого главы района. Прошу по каждому человеку проработать организацию поздравления – на дому или в администрации. Хотелось бы, конечно, лично в глаза выразить каждому ветерану свою благодарность и уважение. Главное - чтобы никто не остался без внимания, - сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Не забудут и про вдов уже ушедших от нас фронтовиков. Им будут вручены продуктовые наборы, открытки от президента республики и мэра города, диск с песнями военных лет.

Особые медали, изготовленные к 75-летию Победы будут вручать всем участникам войны и труженикам тыла, получающих продуктовые наборы.

- Напомним, что в течение апреля все ветераны города получили единовременную выплату от президента России и президента Татарстана, - сообщили в мэрии столицы Татарстана. - На сегодняшний день в мегаполисе проживают 9164 ветерана, среди которых 596 участников войны.

САЛЮТ ПЕРЕНЕСЛИ, "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК" ПРОШЕСТВУЕТ ПО ИНТЕРНЕТУ

Какими праздничными событиями будет отмечен День Победы 9 мая?

Празднование начнется уже 1 мая в парке Победы, где состоится символическое поднятие Знамени Победы на пятидесятиметровый флагшток.

9 мая там же, в парке Победы, будет установлен новый памятник Советскому солдату. Его прообразом стал Гази Загитов, участник событий водружения флага над Рейхстагом. Автором памятника выступил московский скульптор Никита Мазаев.

Для всех казанцев и других жителей церемония поднятия флага и открытия нового памятника пройдет в режиме онлайн в социальных сетях мэрии.

Несмотря на прежние обещания, на более поздний срок, до установления благоприятной эпидемиологической обстановки, перенесен традиционный праздничный салют в честь 9 мая.

В режим он-лайн перенесена и акция "Бессмертный полк", которая стартует уже завтра, 28 апреля. Для участия в ней фотографии и видео о своем родственнике, принимавшем участие в Великой Отечественной войне, можно опубликовать в ВКонтакте, Instagram или Одноклассники с хэштегами: #БессмертныйПолкОнлайн #БессмертныйПолкТатарстан.

- В этом году шествия "Бессмертного полка" не будет. Но прошедший месяц самоизоляции показал, что виртуальное объединение людей ничуть не менее сильное и крепкое, - прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.