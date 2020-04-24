В Казани стартовал проект «Благотворительный ифтар с доставкой на дом»

В эту пятницу, 24 апреля, в первый день священного месяца Рамазан Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм» в рамках социальной акции «Дорога жизни» запустил проект «Благотворительный ифтар с доставкой на дом».

В его рамках доставка бесплатной готовой еды в ланч-боксах по всей Казани в течение месяца Рамадан будет осуществляться каждый день 2000 нуждающимся и постящимся.

Так, в первый день священного месяца Рамазан мечеть «Ярдэм» организовала ифтар для 2000 нуждающихся. В связи с режимом самоизоляции он впервые в Казани прошел дистанционно. Горячие обеды приготовлены на кухне мечети, упакованы в ланч-боксы и силами 70 волонтеров доставлены нуждающимся и малоимущим. Ифтар провел мэр Казани Ильсур Метшин.

Угощение людей едой и питьем является одним из благородных поступков, за которые обещана великая награда, а особенность Рамазана заключается в том, что за благие деяния, совершенные в этом месяце, награда возрастает многократно.

- К сожалению, в этом году из-за введения жестких мер по сдерживанию пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, Фонд «Ярдэм» объявляет, что ежедневные традиционные массовые ифтары (вечерние разговения) в мечети «Ярдэм» проводиться не будут, - сообщают в Фонде. -Но в этот священный месяц мы не можем отказаться от благодеяний, поэтому ежедневные благотворительные ифтары будут осуществляться в дистанционном формате в виде проекта «Благотворительный ифтар с доставкой на дом» в рамках акции «Дорога жизни», которая заключается в адресной доставке бесплатной готовой еды в ланч-боксах по всей Казани инвалидам, одиноким пенсионерам, малоимущим, многодетным семьям и другим социально незащищенным людям. Волонтеры будут ежедневно развозить ее безопасным, бесконтактным способом.

Фонд «Ярдэм» призывает всех неравнодушных людей не оставаться в стороне и присоединиться к нашей акции «Благотворительный ифтар с доставкой на дом». Чтобы вовремя доставить еду и в нужном количестве, до наступления времени разговения, мы очень нуждаемся в Вашей поддержке. Чем больше людей будут вовлечены в данный проект, тем большему количеству людей мы сможем оказать реальную помощь.

КАК ПОМОЧЬ?

Карта Сбербанка 4276 6200 3466 6796.

ФИО: Исмагилов Ильгам Фатхирахманович.

Карта Сбербанка прикреплена к номеру телефона +79600480778.

Реквизиты:

НИБФ «Ярдэм» ИНН 1658087725/165801001

ОГРН 1071600003530

БИК 049205603 к/с 30101810600000000603

Отделение «БАНК Татарстан» 8610 ПАО Сбербанк

р/с 40703810562000000971

Назначение платежа: «Благотворительная помощь на кормление малоимущих».

Хотите стать волонтером, обращайтесь по телефону: +79600480778

Контакты для дополнительной информации: Римма Гатина (тел.: 89178646480).