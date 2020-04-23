"Он член нашей семьи": казанскую пару не эвакуируют из Гоа, потому что они не хотят бросать своего кота

С Гоа (Индия) пока не могут вылететь несколько россиян. Причиной стала их ответственность перед братьями нашими меньшими – домашними котами и собаками. Брать их в самолет спецрейсов авиакомпании не спешат. Самих владельцев – милости просим! Заплати за билет и поднимайся на борт, но никаких вам кошек и собак.

Среди тех, кто из-за коронавируса застрял на Гоа, казанцы Ольга и Антон, и их почти шестилетний кот Персей. Прилетели они туда еще в 2019 году, планировали вернуться весной, но вмешалась пандемия.

- Нам пришлось очень непросто во время въезда на территорию Индии, но еще сложнее оказалось вернуться назад, - недоумевает Ольга. – Самое странное, что никакого официального ответа, почему нельзя, нам авиакомпания не дает.

Персей сам выбрал себе владельцев. В 2015 году на этаж в доме, где живут Ольга и Антон Морозовы подбросили рыжего кота в коробке. Участие в судьбе животного приняли все жильцы дома, искали ему новую семью, кормили, стерилизовали, ласкали. Спустя время молодая пара поняла, что передать Персея, как его уже стали все называть, в другие руки они не смогут. Да и сам тезка греческого героя явное предпочтение оказал именно им, однажды переступив порог их квартиры.

Персея подбросили в подъезд, и он сам выбрал себе новую семьюФото: из личного архива героя публикации.

Ольга и Антон много путешествуют, но с появлением кота встал вопрос, как быть с ним. Оставлять на длительное время в гостиницах для животных – не вариант. Это же по нескольку месяцев, а кот ведь не вещь, которую сдал на хранение, а потом забрал, протерев пыль. Персей очень привязался к своим хозяевам, и когда долго не видел их, начинал хандрить.

Так что, когда Морозовы собрались на зиму перебраться в Индию, то к вопросу как перевезти кота с собой, они отнеслись ответственно. Оказалось, что длительное время между Россией и Индией действовал определенный запрет на ввоз домашних животных. Провозить кота или собаку можно было только по бизнес-визе. Но к чему эта бизнес-виза обычным туристам? Ольга связалась с министерствами сельского хозяйства обеих стран, чтобы уточнить причины этого запрета. Но оказалось, что в 2013 году этот просуществовавший не одно десятилетие запрет был снят, просто не все про это знают.

Кота из Казани перевозили спокойно, заплатив за билет 5200 рублейФото: из личного архива героя публикации.

За билет Персею его хозяева в итоге заплатили 5 200 рублей. Рыжему коту понравилось на Гоа, и он спокойно оставался дома во время кратковременных вылазок Ольги и Антона.

- Мы планировали в конце марта заняться приобретением билетов назад, в Казань, но начались карантины, самоизоляции во всем мире, и нас, россиян, буквально закрыли без возможности выхода из дома, - рассказала Ольга. – Мы подали заявку на выезд домой. Если до истории с пандемией в эти сроки можно было купить один билет за 20 тысяч рублей, то сейчас его стоимость достигает уже 36 тысяч рублей. Цена в евро, и окончательно будет известна только на момент оплаты.

Молодая пара не мыслит варианта оставить Персея в Индии.

- Чтобы не говорили люди, но он – член нашей семьи, мы когда-то взяли ответственность за него, и бросать теперь на произвол судьбы?! – возмущена девушка.

Ольга вместе с Персеем во время прогулкиФото: из личного архива героя публикации.

По словам Ольги, в такой же ситуации на Гоа находятся уже около 20 российских семей, которые хотят вернуться на родину, но не могут бросить своих питомцев.

Жительница Казани утверждает, что их запросы о причине отказа вывозить кошек и собак авиакомпания игнорирует, а в посольстве России заявляют, что надо записываться на сайте Госуслуг. Вот только туристы на этом портале не могут найти никаких разъяснений, как поступать с животными, оказавшимися за границей вместе с хозяевами.

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