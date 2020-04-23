2020-04-23T15:29:02+03:00
Коронавирус Covid-19

У лидера КПРФ в Татарстане Хафиза Миргалимова выявили коронавирус

За день до этого он участвовал в церемонии возложения цветов к памятнику Ленина [видео]
Тимур ФАХРУЛЛИН
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Фото: скриншот с видео.Фото: скриншот с видео.
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У первого секретаря татарстанского комитета КПРФ Хафиза Миргалимова подтвердился положительный тест на коронавирус. Об этом «КП» сообщили собственные источники в партии.

23 апреля Миргалимов не участвовал в заседании Госсовета Татарстана, проходившее по видеосвязи.

– Хафиз Миргалимов тоже оказался в числе заболевших, – обратился к депутату фракции КПРФ в Госсовете Татарстана Артему Прокофьеву президент республики Рустам Минниханов. – Как не уберегли своего лидера?

Лидера КПРФ в Татарстане госпитализировали в одно из медучреждений Казани. Отметим, что за день до этого - 22 апреля, Миргалимов участвовал в церемонии возложения цветов к памятнику Владимира Ленина на площади Свободы. На видео с мероприятия, размещенного в группах партии в соцсетях, видно, что к акции присоединились более 10 человек. Возложение цветов во время самоизоляции остановили сотрудники правоохранительных органов.

В начале ролика у первого секретаря на лице была маска, однако к середине записи он был запечатлен уже без нее. Когда одного из участников мероприятия отводили к полицейской машине, чтобы доставить в отдел полиции и составить протокол из-за нарушения самоизоляции, Хафиз Миргалимов обратился сотрудникам с вопросом: "Что он совершил? С коронавирусом пришел?"

Возложение цветов памятнику Ленина татарстанским отделением КПРФ.Видео: youtube.com/channel/UCD_vljEh47n30BFUK94CjWw/featured

ИСТОЧНИК KP.RU

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