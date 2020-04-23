У лидера КПРФ в Татарстане Хафиза Миргалимова выявили коронавирус

У первого секретаря татарстанского комитета КПРФ Хафиза Миргалимова подтвердился положительный тест на коронавирус. Об этом «КП» сообщили собственные источники в партии.

23 апреля Миргалимов не участвовал в заседании Госсовета Татарстана, проходившее по видеосвязи.

– Хафиз Миргалимов тоже оказался в числе заболевших, – обратился к депутату фракции КПРФ в Госсовете Татарстана Артему Прокофьеву президент республики Рустам Минниханов. – Как не уберегли своего лидера?

Лидера КПРФ в Татарстане госпитализировали в одно из медучреждений Казани. Отметим, что за день до этого - 22 апреля, Миргалимов участвовал в церемонии возложения цветов к памятнику Владимира Ленина на площади Свободы. На видео с мероприятия, размещенного в группах партии в соцсетях, видно, что к акции присоединились более 10 человек. Возложение цветов во время самоизоляции остановили сотрудники правоохранительных органов.

В начале ролика у первого секретаря на лице была маска, однако к середине записи он был запечатлен уже без нее. Когда одного из участников мероприятия отводили к полицейской машине, чтобы доставить в отдел полиции и составить протокол из-за нарушения самоизоляции, Хафиз Миргалимов обратился сотрудникам с вопросом: "Что он совершил? С коронавирусом пришел?"