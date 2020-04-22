2020-04-22T11:58:34+03:00
Общество

Назад в прошлое?: PREMIER и ТНТ готовит к премьере сериал о лихих 90-х “Мир! Дружба! Жвачка!”

Картина о 14-летнем Сане, которому приходится балансировать между спокойной жизнью и миром бандитов [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ТНТФото: ТНТ
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В четверг, 23 апреля, на видеоплатформе PREMIER , а уже в мае на ТНТ состоится премьера сериала “Мир! Дружба! Жвачка!”. Действия картины происходят в 1993 году, но эта история не только о взрослении в лихие 90-е - время, когда происходили существенные изменения в жизни государства и общества - но и о вечном. Ведь у подростков в любые времена возникают одинаковые вопросы о первой любви, отношениях с родителями, дружбе, поисках себя и своих ценностей.

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Первые серии знакомят нас с 14-летним Саней. Он жаждет приключений, воюет с хулиганами, частенько сидит на крыше вместе со своими друзьями, мечтает о резиновой лодке и строит планы на будущее. Стабильная жизнь оставляет парня, когда он встречает девочку Женю - смелую и искреннюю. С ней он угоняет, а после разбивает машину из-за чего попадает на большие деньги.

Появляется дядя Алик - ветеран афганской войны, до сих пор видящий ее во снах - который хочет помочь племяннику, но при этом открывает перед ним дверь в опасный мир, а вскоре и вовсе вручает подростку пистолет(не для того, чтобы “ларьки грабить”, а что бы “защищать семью”). Вот только семья у Сани самая мирная - мать-продавщица на рынке, отец-доцент и писатель. Но в 90-е в предрягу могли попасть и такие. Главного героя время 90-х вынуждает рано повзрослеть и по-новому взглянуть на происходящее вокруг.

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Безусловно “Мир! Дружба! Жвачка!” - сериал не об одном лишь Сане. Это картина также о его близких и друзьях. Они так же задаются вопросами верности, честности, веры в себя и близких, смелости, борьбы с прошлым. Серьезные темы разбавлены хорошей долей юмора. Особую атмосферу придают и саундтреки - песни Татьяны Булановой и Доктора Албана.

Отметим, что в сериале присутствует нецензурная брань, но ее наличие оправдывается тем, что действия происходят на улице - в местах, где иначе никто и не разговаривал. Не будь мата - 90-е предстали бы перед зрителями не достаточно реалистичными. Одни набеги на рынки, бандиты и подростки, которые “держат район” не помогли бы перенести зрителя на двадцать с лишним лет назад.

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

“Мир! Дружба! Жвачка!” - сериал для людей всех возрастов. Те, кто жил в то время, вспомнят былое и, возможно, поделятся с детьми своими “лихими” историями. Те, кто родился позже, узнают больше об истории России, и, возможно, примут тот факт, что их родители некогда тоже были подростками и сталкивались с теми же проблемами. Да, “Комсомолка” однозначно считает, что смотреть новый сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» стоит всей семьей.

«Мир! Дружба! Жвачка!» с 23 апреля на видеоплатформе PREMIER и в мае на ТНТ

ИСТОЧНИК KP.RU

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