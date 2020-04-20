В Татарстане коронавирус выявили у высокопоставленного полицейского

Отправились на карантин и самоизоляцию высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов республики после того, как положительный тест на коронавирусную инфекцию выявлен у одного из замначальника Главного Следственного Управления (ГСУ) МВД Татарстана.

Имя заболевшего не разглашается, как и подробности его заражения. Но собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах сообщили, что инфицированный полицейский долгое время посещал и сам проводил совещания, в итоге на карантин отправлены его несколько коллег в ГСУ, несколько руководителей следствия в районах столицы Татарстана.

На карантине оказался и генерал-майор юстиции Владимир Изаак, заместитель министра внутренних дел Татарстана. Он также встречался с заразившимся сотрудником ГСУ.