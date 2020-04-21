Из Антальи в Казань прилетит самолет с застрявшими 162 российскими туристами
Все они - жители Приволжского федерального округа. люди оказались отрезанными от родины из-за пандемии коронавируса
Самолет вылетел во вторник, 21 апреля, в 14.00.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Во вторник, 21 апреля, в 14.00 из Антальи в Казань спецрейсом вылетел самолет. На его борту находятся 162 жителя Приволжского федерального округа. Все они - туристы, которые застряли за границей из-за пандемии коронавируса.
Отметим, что бесплатным этот перелет был для тех пассажиров, которые ранее купили билет на рейс любой российской авиакомпании и не сдали его.
ИСТОЧНИК KP.RU