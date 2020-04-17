"Сейчас очень важно беречь себя и других": Казанские медики, следящие за заболевшими коронавирусом, решили жить в гостинице

50 медицинских работников, которые работают с коронавирусными больными, разместит у себя казанский гостиничный комплекс Suleiman Palace. Как подчеркнул главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев, решение временно жить в отеле, а не у себя дома приняли сами медицинские работники.

- Они работают круглосуточно, в том числе и со сложными пациентами. Их родные, с которыми они обычно живут под одной крышей, выходят на улицу, в магазин. Врачи боятся получить от них бытовые контакты и таким образом ограничивают возможность заражения своих пациентов, коллег, – пояснил он.

- Это очень серьезное и ответственное решение, оно приветствуется и поддерживается. Сейчас очень важная и ответственная пора. На медперсонал ложится самая большая нагрузка, ответственность, и на них самая большая надежда. Сейчас особую роль приобретают профессионализм наших врачей, их умение справляться с ситуацией, не только лекарствами, но и словом поддержать пациентов, – сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Он подчеркнул, что сегодня самое главное – не поддаваться панике.

- Необходимо соблюдать гигиену, предписания докторов и не терять оптимизма, уверенности, радости к жизни. Это самые главные витамины. Паника и страх ни к чему. Они подавляют иммунитет, а иммунитет сейчас – самое главное, – подчеркнул Метшин.

Как сообщила директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова, разместить у себя медицинский персонал, работающий над предотвращением распространения коронавирусной инфекции, также планируют казанские гостиницы «Ногай» и «Олимп».

- Сейчас очень важно беречь себя и других. У всех наших клиник, которые по решению Минздрава РТ сейчас отобраны для приема больных коронавирусом, высокая степень готовности. На примере РКБ я видел, насколько профессионально разделены потоки, что все необходимые процедуры уже на входе в больницу организованы как в операционных: это и замер температуры, и дезинфекция, и использование средств индивидуальной защиты, – заявил Метшин.

Что касается размещения врачей в отеле, то для них созданы все необходимые условия: предоставляются стандартные типовые двухместные номера, они обеспечены полноценным питанием из одноразовой посуды. Как отметил владелец Suleiman Palace, завтраки, обеды и ужины могут, в том числе, доставляться в номера, чтобы люди как можно меньше контактировали друг с другом. Стоит отметить, что во всех номерах работает отопление, подается горячая и холодная вода, работают телевизор и телефон.

Ильсур Метшин отметил, что Suleiman Palace на сегодняшний день – первый отель в Казани, который предоставил 25 номеров для врачей на безвозмездной основе.