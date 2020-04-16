Перенос Парада Победы 2020 в Казани: какого числа пройдет и почему переносят

Сегодня, 16 апреля, во время совещания Совбеза президент России Владимир Путин сообщил о переносе Парада Победы 2020 из-за угрозы коронавируса.

- До Дня Победы меньше месяца, и сейчас перед нами непростой выбор. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям. Отдаю распоряжение изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы, - цитирует Путина kp.ru.

На какую именно дату произойдет перенос Парада Победы 2020 в Казани, пока неизвестно. Как предполагает «КП-Казань», это может, например, 24 июня — день Парада Победы в 1945 году, или же осенью – в сентябре, когда пандемия коронавируса должна, наконец, пойти на спад.