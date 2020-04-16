2020-04-16T18:53:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Перенос Парада Победы 2020 в Казани: какого числа пройдет и почему переносят

Перенос Парада Победы 2020 в Казани произошел из-за распоряжения президента России Владимира Путина
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Сегодня, 16 апреля, во время совещания Совбеза президент России Владимир Путин сообщил о переносе Парада Победы 2020 из-за угрозы коронавируса.

- До Дня Победы меньше месяца, и сейчас перед нами непростой выбор. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям. Отдаю распоряжение изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы, - цитирует Путина kp.ru.

На какую именно дату произойдет перенос Парада Победы 2020 в Казани, пока неизвестно. Как предполагает «КП-Казань», это может, например, 24 июня — день Парада Победы в 1945 году, или же осенью – в сентябре, когда пандемия коронавируса должна, наконец, пойти на спад.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Жители Чебоксар могут выбрать мелодии для светомузыкального фонтана
В Татарстане от сильного ветра дерево упало и убило 5-летнюю девочку
В Ульяновске пропал 14-летний Раман Большаков
В Татарстане прокуратура проверит зарплатные долги "Буинский сахар"
«Переодетому» главе Минэкономразвития РФ в банке отказали в беспроцентном кредите
Джордан Теодор из УНИКСа стал чемпионом кибертурнира Pro Cup Лиги ВТБ
В Татарстане в реке нашли тело подводного охотника
Режим полной самоизоляции в Башкирии продлен до конца мая
Рустаму Минниханову презентовали проекты строительства на территории исторического поселения Казани
ВТБ расширяет условия выдачи кредитов на зарплату
В Казани начали ремонтировать дорогу на улице Рихарда Зорге
За сутки в Набережных Челнах задержаны 39 нарушителей режима самоизоляции
В Чувашии на трассе загорелся грузовик IVECO