2020-04-15T14:29:12+03:00
Общество

Издатель «Бизнес-журнал.Казань» Виктория Михайлова дала эксклюзивное интервью журналистам АЛЛАТРА ТВ

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Виктория Михайлова – успешная бизнес-леди, сопредседатель орг.комитета I-го ежегодного международного конкурса «Женщина года. Топ-50. 2017», генеральный директор ООО «Коммерсант плюс», издатель «Бизнес-журнал» в республике Татарстан и Южном федеральном округе, вице-президент клуба «Деловая Россия» поделилась своим видением созидательной модели общества, рассказала о том, что является самым главным для человека в современном мире, и насколько все-таки важно оставаться искренним и добрым, несмотря на обстоятельства.

Чувствовать себя защищенным, быть успешным и достойным – неотъемлемое право каждого человека, а сутью созидательного общества является возможность «дать человеку воздух свободы», уверена Виктория Владимировна.

- Скажите пожалуйста, каким Вы видите созидательное общество, где каждому человеку будет приятно жить?

- Мне очень важно, чтобы в мире, где все люди себя считают успешными, красивыми, достойными, в первую очередь, естественно, были бы защищены дети. В общем, это те постулаты, на которых держится мир (все разумные постулаты), они должны быть реализованы в созидательном обществе.

- А какими в таком обществе должны быть медицина, образование, график рабочего дня?

- Я могу сказать одно: медицина, образование, и все, что имеет отношение к материнству и детству, в общем-то, должно быть бесплатным в созидательном обществе. Бесплатное – это не значит плохо. Бесплатно – это значит должно быть качественно, и – для человека. Это самое главное для человека в обществе – быть защищенным, и чтобы были защищены его близкие, то есть его семья.

- А как вы смотрите на то, что график рабочего дня будет позволять людям развиваться духовно, развиваться творчески, общаться с людьми, путешествовать, но при этом заработная плата будет достойной?

- Я смотрю на это прекрасно, как и любой адекватный человек. Я думаю, что, наверное, здесь основная суть вообще созидательного общества -это дать человеку воздух свободы. Поэтому я думаю, что в созидательном обществе очень важно на этом сконцентрироваться и дать человеку свободу для творчества, духовной жизни. Ну и в общем, много всего прекрасного существует в мире, чего мы не видим, оставаясь как бы «заложниками» своей работы (которая в свою очередь обычно занимает большую часть времени).

- А что бы Вы могли пожелать телезрителям телеканала АЛЛАТРА ТВ от себя лично?

- В любой ситуации мы должны оставаться людьми, оставаться искренними, вопреки различным обстоятельствам и нести, именно от своего внутреннего начала, нести добро в мир. Потому что от каждого из нас зависит многое: что мы делаем, что мы говорим, чем живем и куда движемся. Каждый человек, каждый разумный, каждый адекватный человек он знает, что такое добро и понимает, что такое зло. Поэтому я за то, чтобы мы оставались людьми.

Журналисты АЛЛАТРА ТВ поблагодарили Викторию за интересное интервью и рассказали о социальном проекте «Созидательно общество». Подробности о данной социокультурной инициативе волонтеров можно узнать на официальном сайте. АЛЛАТРА ТВ в настоящее время является самой быстроразвивающейся медиаплатформой с широким охватом читательской и зрительской аудитории. Как известно, в настоящее время каждый человек играет ключевую роль в формировании созидательного наполнения общественного информационного пространства.

Интервью с публичными деятелями, новости науки, эксклюзивная информация, миллионы просмотров в ютубе и многое другое – это лишь часть пользовательского контента, доступного абсолютно всем. Присоединиться к популярным проектам общественного движения АЛЛАТРА (таким как: «Нет насилию в семье и обществе», «Единое зерно», «Экстренные новости» и многим другим) может каждый!

АЛЛАТРА ТВ

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