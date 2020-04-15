Туристов из Таиланда отправят на карантин в казанский санаторий "Ливадия"

В международном аэропорту "Казань" 16 апреля, в четверг, готовятся принять самолет из Таиланда. На нем в Россию возвращаются более 150 россиян, оказавшихся в Юго-Восточной Азии в период пандемии и запросивших эвакуацию - практически все международные авиарейсы сейчас во многих странах отменены. Россия вывозит своих соотечественников из разных стран, если они запросили помощи.

Прибывших из Таиланда не распустят на домашний карантин на две недели. Увы, не все прибывшие следуют рекомендациям и эти 14 дней готовы добровольно находиться дома. В этот раз всех туристов поместят в казанский санаторий "Ливадия" - именно его власти Татарстана приготовили как обсервант для таких случаев.

Размещать туристов будут семьями, или по гендерному признаку. После окончания карантина, если тесты на коронавирусную инфекцию окажутся отрицательными, граждане смогут вернуться домой.

Те казанцы, что вернутся домой из Санкт-Петербурга или Москвы, должны будут остаться на добровольной самоизоляции дома. Срок - 14 дней.