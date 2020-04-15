Министр спорта России выразил соболезнования по поводу суицида студентки в Казани

Вечером, 13 апреля, в одном из домов Деревни Универсиады произошла трагедия. Второкурсница Поволжской академии спорта и туризма покончила с собой после расставания с молодым человеком. О неразделенной любви она написала в предсмертной записке, о чем говорится в официальном заявлении пресс-службы вуза.

Там же сказано, что девушка имела звание мастера спорта по гребле на байдарках и каноэ, жила в благополучной семье, хорошо училась и ладила с соседками по комнате. Совсем недавно студентка завершила свою спортивную карьеру. После объявления карантина, ее подруги разъехались. Девушка же предпочла остаться в Деревне Универсиады в режиме самоизоляции.

– Администрация вуза приносит свои соболезнования родным и близким погибшей, – сообщила пресс-служба Поволжской академии спорта и туризма.

Также свои соболезнования родителям, близким, студентам и преподавателям выразил министр спорта России Олег Матыцин.

– Глубоко опечален в связи с трагической гибелью студентки Поволжской ГАФКСиТ. Уход из жизни столь молодой девушки, положительные личные качества и активная жизненная позиция которой были примером для окружающих, – это огромное горе, – говорится в письме министра.

На личной странице «ВКонтакте» сестра погибшей студентки сообщила, что похороны состоялись сегодня, 15 апреля, в Нижегородской области.