2020-04-15T12:59:55+03:00
Спорт

"В супермаркетах народу, как перед Новым годом": экс-хоккеист "Нефтехимика" высказался о соблюдении режима самоизоляции

По словам Романа Людучина, он и сам не сидит дома сутки напролет
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: ХК "Спартак".Фото: ХК "Спартак".
Изменить размер текста:

Хоккейные сезоны почти по всему мру завершили досрочно из-за распространения коронавируса. В результате сейчас игроки вынуждены тренироваться индивидуально, находясь на самоизоляции. Известный форвард Роман Людучин, в свое время поигравший за нижнекамский "Нефтехимик", сейчас находится в родной Пензе. В интервью пресс-службе московского "Спартака" он рассказал, как в городе относятся к коронавирусу и как соблюдают режим самоизоляции.

- Я думаю, что люди уже понимают: постоянно сидеть дома невозможно. Надо же выходить и дышать свежим воздухом хотя бы иногда. Когда появляюсь на улице, то вижу, что людей становится всё больше и больше. Вчера ходил в большой супермаркет, а там народа, как будто Новый год скоро. Первое время ходил заниматься в парк. Сначала народа было мало, а сейчас - больше. Людям хочется гулять и заниматься спортом. Я вообще решил ограничить себя от информации по коронавирусу, потому что её было уж слишком много. Надоело. Стараюсь абстрагироваться. Признаюсь, дома не сижу и каждый день куда-либо выхожу. То потренироваться, то в магазин, - заявил Людучин.

По словам 31-летнего хоккеиста, он даже и не думал, что ситуация с коронавирусом будет развиваться столь стремительно.

- Сначала я был спокоен, потом начал чуть-чуть опасаться. Точно не мог поверить, что будет такой масштаб. Вроде XXI век, а тут такие вещи. Кто-то говорит, что этот вирус был разработан в каких-то лабораториях. Много чего говорят… Люди гибнут по всему миру, конечно, я не мог и предположить такого. Смотрел сериал "Тюдоры", там показывали чуму - нельзя даже к человеку прикасаться. Есть сейчас схожее ощущение у меня. Я напуган был, причем в первую очередь не за себя, а за близких мне людей. Ехал из Казахстана к сыну, потом к родителям и думал, что могу быть переносчиком вируса. Людям государство должно в такой ситуации помогать. Про помощь в телевизоре постоянно говорят, но мой товарищ с ипотекой пришёл в банк, а с ним даже разговаривать не стали. Ему сейчас нечем платить, потому что не работает. Государство обещало отсрочку, а банк с ним даже разговор не ведёт. Как-то странно. Кому-то дают отсрочку, а кому-то - нет, - рассказал хоккеист.

Сейчас игрок тренируется индивидуально. Он рассказал, как можно поддерживать форму в домашних условиях.

- Бегаю и хожу на турник. Плюс я вспомнил про тренажёрный велосипед, который мне друзья подарили лет 10 назад. Достал из гаража отца и привёз. Он абсолютно новый. А сейчас уже в городе подсохло, я и на обычный велик буду садиться. Ещё у знакомого тренера перенял упражнение burpee, его сделаю двести-триста раз. Мы с друзьями на озере ещё бегаем. Там есть хороший песок, и по нему можно бежать. В общем, "мы на спорте", - пояснил Людучин.

Отметим, что Роман Людучин начинал играть в хоккей в пензенском "Дизеле", затем играл за московский "Спартак", ярославский "Локомотив", нижнекамский "Нефтехимик", нижегородское "Торпедо", "Сочи" и ханты-мансийскую "Югру", Минувший сезон Людучин отыграл за казахстанский "Арлан". За "Нефтехимик" Людучин играл в сезонах 2012/2013 и 2013/2014. Всего на его счету 31 матч за клуб из Нижнекамска, в которых он забил 7 голов и отдал столько же результативных передач.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Федерер бьют мечом по стене, а Бэкхем бегает вокруг своего поместья: как известные спортсмены поддерживают форму в режиме самоизоляции
Звезды спорта по всему мира показывают в соцсетях упражнения, большинство из которых повторить у себя дома под силу каждому [видео]
Новости 24
В «Динамо-Казань» перешла центральная блокирующая из «Сахалина»
Под Ульяновском иномарка сбила двух девушек
Лишился более 6 миллионов рублей татарстанский бизнесмен при попытке купить изопропиловый спирт
В мечетях Татарстана разрешили использовать спирт для дезинфекции
Private Banking ВТБ запускает серию онлайн-конференций для VIP-клиентов
У губернатора Ульяновской области Сергея Морозова родилась внучка
Из-за пандемии коронавируса в Чувашии закрыли все храмы и кладбища
ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в марте
В Чебоксарах нашли живой пропавшую Викторию Александрову
В Казани успешно прооперировали 101-летнего пациента
В Марий Эл в реке Немда обнаружил тело женщины
В Чувашии создадут единую археологическую карту региона
На доставку в Чувашию сторожевого катера "Чебоксарец" выделено 25 миллионов рублей
Татарстан может стать пилотным регионом по оцифровке судебного производства
СУ СКР Чувашии: чебоксарец забил насмерть свою подругу руками, ногами и черенком от швабры
В Нижнекамске составили маршруты посещения детских больниц во время самоизоляции
В Йошкар-Оле установили первую в городе эко-лавку из пакетов и песка
В Чебоксарах подешевел имбирь, но подорожали лимоны и маски
Из-за коронавируса на границе Чувашии и Нижегородской области появился блок-пост
Легенда «Зенит-Казань» Михайлов: Рады, что Алекно возвращается
Продержался всего неделю: правительство РФ приостановила свой запрет на продажу масок в магазинах
В Казани нашли живым пропавшего Рафхата Мухамадиева
В Татарстане находящимся в самоизоляции старшеклассникам купили планшеты на 30 миллионов рублей
Когда в Татарстане начнут выдавать сертификаты на маткапитал без подачи заявления
Жителя Казани будут судить за порно-переписку с 12-летней школьницей
В Чувашии в руках у мужчины взорвалась дымовая шашка
Программа «Наш двор 2020» в Татарстане: только на одну площадку для выгула собак может понадобиться дополнительные 30-50 тысяч рублей
«Зенит-Казань» покинули Алексей Самойленко и Вадим Лихошерстов
В Чебоксарах закрыли частный детский центр, который работал, несмотря на коронавирус