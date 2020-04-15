"В супермаркетах народу, как перед Новым годом": экс-хоккеист "Нефтехимика" высказался о соблюдении режима самоизоляции

Хоккейные сезоны почти по всему мру завершили досрочно из-за распространения коронавируса. В результате сейчас игроки вынуждены тренироваться индивидуально, находясь на самоизоляции. Известный форвард Роман Людучин, в свое время поигравший за нижнекамский "Нефтехимик", сейчас находится в родной Пензе. В интервью пресс-службе московского "Спартака" он рассказал, как в городе относятся к коронавирусу и как соблюдают режим самоизоляции.

- Я думаю, что люди уже понимают: постоянно сидеть дома невозможно. Надо же выходить и дышать свежим воздухом хотя бы иногда. Когда появляюсь на улице, то вижу, что людей становится всё больше и больше. Вчера ходил в большой супермаркет, а там народа, как будто Новый год скоро. Первое время ходил заниматься в парк. Сначала народа было мало, а сейчас - больше. Людям хочется гулять и заниматься спортом. Я вообще решил ограничить себя от информации по коронавирусу, потому что её было уж слишком много. Надоело. Стараюсь абстрагироваться. Признаюсь, дома не сижу и каждый день куда-либо выхожу. То потренироваться, то в магазин, - заявил Людучин.

По словам 31-летнего хоккеиста, он даже и не думал, что ситуация с коронавирусом будет развиваться столь стремительно.

- Сначала я был спокоен, потом начал чуть-чуть опасаться. Точно не мог поверить, что будет такой масштаб. Вроде XXI век, а тут такие вещи. Кто-то говорит, что этот вирус был разработан в каких-то лабораториях. Много чего говорят… Люди гибнут по всему миру, конечно, я не мог и предположить такого. Смотрел сериал "Тюдоры", там показывали чуму - нельзя даже к человеку прикасаться. Есть сейчас схожее ощущение у меня. Я напуган был, причем в первую очередь не за себя, а за близких мне людей. Ехал из Казахстана к сыну, потом к родителям и думал, что могу быть переносчиком вируса. Людям государство должно в такой ситуации помогать. Про помощь в телевизоре постоянно говорят, но мой товарищ с ипотекой пришёл в банк, а с ним даже разговаривать не стали. Ему сейчас нечем платить, потому что не работает. Государство обещало отсрочку, а банк с ним даже разговор не ведёт. Как-то странно. Кому-то дают отсрочку, а кому-то - нет, - рассказал хоккеист.

Сейчас игрок тренируется индивидуально. Он рассказал, как можно поддерживать форму в домашних условиях.

- Бегаю и хожу на турник. Плюс я вспомнил про тренажёрный велосипед, который мне друзья подарили лет 10 назад. Достал из гаража отца и привёз. Он абсолютно новый. А сейчас уже в городе подсохло, я и на обычный велик буду садиться. Ещё у знакомого тренера перенял упражнение burpee, его сделаю двести-триста раз. Мы с друзьями на озере ещё бегаем. Там есть хороший песок, и по нему можно бежать. В общем, "мы на спорте", - пояснил Людучин.

Отметим, что Роман Людучин начинал играть в хоккей в пензенском "Дизеле", затем играл за московский "Спартак", ярославский "Локомотив", нижнекамский "Нефтехимик", нижегородское "Торпедо", "Сочи" и ханты-мансийскую "Югру", Минувший сезон Людучин отыграл за казахстанский "Арлан". За "Нефтехимик" Людучин играл в сезонах 2012/2013 и 2013/2014. Всего на его счету 31 матч за клуб из Нижнекамска, в которых он забил 7 голов и отдал столько же результативных передач.