2020-04-13T16:40:35+03:00
Общество

Потепление в Татарстане: 15 апреля ожидается до +19

Правда, на следующий день погода вновь поменяется, причем существенно
Олег ЛУГОВОЙ
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Вместе с теплом в Татарстан вернется и сильный ветер.Вместе с теплом в Татарстан вернется и сильный ветер.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Начиная со вторника, 14 апреля, холод в Татарстане начнет отступать. Атмосферное давление возрастет, осадки постепенно прекратятся, сообщает Гидрометцентр республики. Так, если ночью ожидается от -4 до +1, то днем – от +9 до +14 градусов.

Осадки ожидаются вновь только ночью и утром 15 апреля – пройдет небольшой дождь. Днем в среду он маловероятен. Зато усилится ветер – до 17 м/с. А температура воздуха будет в пределах от +14 до +19 градусов.

Но на следующий день – в четверг, 16 апреля, в Татарстане погода вновь поменяется, причем существенно. Снова ожидаются дожди, в отдельных районах республики даже с мокрым снегом, и сильный ветер - местами до 23 м/с. Температура воздуха днем прогнозируется в пределах от +6 до +11 градусов.

В пятницу станет еще холоднее – днем от +3 до +8. Все так же временами осадки и сильный ветер. Они не уйдут и в субботу, 18 апреля. Днем чуть потеплеет – от +6 до +11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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