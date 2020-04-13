«Ак Барс» сохранил Билялова, отказался от Фрэттина и хочет заполучить Да Косту

Нынешний сезон в КХЛ, как известно, завершили досрочно из-за распространения коронавируса. Так, что команды уже начали готовиться к следующему чемпионату. Казанский «Ак Барс» уже вовсю перезаключает контракты с игроками.

ВРАТАРСКАЯ БРИГАДА БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

Так, в казанском клубе сохранили вратарскую бригаду образца прошлого года. Сперва контракт с «барсами» подписал Адам Рейдеборн, а накануне подпись под двухлетним соглашением поставил Тимур Билялов, ставший одним из главных открытий минувшего турнира КХЛ.

Билялов – воспитанник системы «Ак Барса», в главной команде дебютировал 31 августа 2017 года. В прошедшем сезоне вратарь провёл за клуб 36 матчей, в которых одержал 23 победы при коэффициенте надёжности 1.35 и 94.8% отражённых бросков. Также голкипер провёл 9 игр на ноль и установил рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии, которая составила 316 минут и 9 секунд.

- Тимур сделал огромный шаг вперёд, он ввязался в драку – у нас были Гарипов и Рейдеборн, такие два «монстра», и Билялов вытерпел. Он услышал меня летом, что всё начинается с чистого листа, что если переиграет всех, то будет выходить в старте. Так и произошло. Я считаю, что Тимур – вратарь высокого уровня. Что касается Адама Рейдеборна, он нам помогал в хороших, ключевых играх. Были у него, конечно, неудачные матчи, но это наш парень, потенциал у него огромен, может ещё добавить. Мы на него смотрим с позитивом, - оценил игру голкиперов в сезоне главный тренер казанского клуба Дмитрий Квартальнов.

«ПЕРЕГОВОРЫ ВЕДУТСЯ В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ»

Кроме того, уже известно, что соглашения с «Ак Барсом» продлили защитники Дмитрий Юдин и Роман Рукавишников, а также форвард Патрис Кормье.

- Как только было объявлено о завершении сезона, задача была поставлена такая – сохранить костяк команды, который у нас был в этом сезоне. Нам предстоит начать всё заново с потолком зарплат в 900 миллионов рублей. Мы к этому готовимся, с прошлого сезона мы не просто так подпускали много молодёжи. Знали, что потери будут, потому что всю команду сохранить всё равно не получится. Переговоры ведутся в рабочем режиме, - оценил ситуацию генменеджер татарстанской команды Рафик Якубов.

Конечно, казанских болельщиков в первую очередь интересует, останутся ли в команде Данис Зарипов и Джастин Азеведо. Переговоры с ними ведутся, но пока точно сказать, будут ли подписаны соглашения нельзя.

- С Зариповым идут переговоры. Сами понимаете, что творится в мире, о чём-то конкретном мы пока не можем сказать. Идёт дистанционная работа, мы общаемся с агентами, с игроками, но конкретики пока нет. С Азеведо идут переговоры, они находятся где-то уже на стадии завершения, так скажем. Как оно будет дальше – пока я не могу сказать. Каждый день всё меняется. Тем более, до 30 апреля мы должны сделать ему предложение, он должен ответить, - пояснил Рафик Якубов.

ДА КОСТА ВМЕСТО ФРЭТТИНА?

Рассматривают в казанском клубе и вопрос усиления состава, в том числе и легионерами. Так, в СМИ появилась информация, что «Ак Барс» может подписать лидера сборной Франции Стефана да Косту. 30-летний форвард поиграл в КХЛ за ЦСКА и «Автомобилист», а минувший сезон отыграл в ярославском «Локомотиве», где забил 14 голов и сделал 21 передачу в 58 матчах.

В составе «Ак Барса» Да Коста должен заменить канадца Мэтта Фрэттина, который так и не сумел проявить себя в составе казанского клуба.