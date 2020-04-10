2020-04-10T17:44:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Татарстане: с какими болезнями лучше не выходить из дома, как ездить в такси и запрет на посещение кладбищ

Как заверили местные власти, в ближайшее время послаблений режима самоизоляции в Татарстане не ожидается
Лика ИСАЕВА
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Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВАФото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
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Похоже, что ситуация с коронавирусной инфекцией в республике лучше не становится. С начала пандемии в регионе было 50 заболевших, 14 из них уже выздоровели.

И в ближайшее время послаблений режима самоизоляции в Татарстане не ожидается.

ТЦ ОТКРЫВАТЬ НЕ БУДУТ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОЖЕ

Повода возобновить работу крупных торговых и развлекательных центров, рынков республиканские власти также не нашли. Но пообещали открыть те салоны мобильной связи, где есть отдельные входы с улицы и где выполняются санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора.

Доступ к аптечным пунктам, которые находятся в ТЦ, остается свободным.

ГУЛЯТЬ ПО ПАРКАМ НЕЛЬЗЯ

Прогулки по паркам и лесопаркам запрещены. Там смогут находиться только работники организаций, которые обслуживают эти общественные пространства.

ТОЛЬКО В МАСКАХ И ПО ДВОЕ

Таксистам запретят перевозить пассажиров без средств индивидуальной защиты (маски, респираторы) и более, чем двух человек. На несовершеннолетних и детей это не распространяется.

НА ПОХОРОНАХ НЕ БОЛЬШЕ 20 ЧЕЛОВЕК

Уже с субботы, 11 апреля, запрещено посещать кладбища. Исключение - если необходимо оформить документы на захоронение или участвовать в погребении. Жесткие условия - в траурной процессии не больше 20 человек.

В МФЦ ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

С понедельника, 13 апреля, сохранится ограничение деятельности МФЦ. Исключение есть - на прием надо предварительно записаться и подойти строго в назначенное время. Но это только в тех случаях, когда требуется услуга, по которым не предусмотрена подача заявлений (запросов) в электронном виде через порталы государственных и муниципальных услуг, а также через официальные сайты органов госвласти и органов местного самоуправления.

ЕСТЬ ХРОНИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ - ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

Кабмином Татарстана утвержден перечень заболеваний, с которыми требуется соблюдать жесткий режим самоизоляции.

В него вошли: болезни эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), болезни органов дыхания из числа хронических обструктивных легочных болезней, астмы, бронхоэктатической болезни, болезней системы кровообращения (сердце и нарушение легочного кровообращения), наличие трансплантированных органов и тканей, болезней мочеполовой системы (хронические болезни почек), злокачественные новообразования любой локализации, острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз.

Пожалуйста, оставайтесь дома!

КТО НАЧНЕТ СНОВА РАБОТАТЬ

Правительство России постановило включить 17 системообразующих предприятий Татарстана в перечень тех компаний, что могут начать свою деятельность во время режима самоизоляции из-за коронавируса.

- Со следующей недели смогут возобновить работу предприятия, осуществляющие деятельность по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг для непрерывно действующих организаций и системообразующих предприятий, заработавших на этой неделе крупных промышленных предприятий Татарстана, - сообщили в Кабмине республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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