В Йошкар-Оле из-за коронавируса сотрудников СИЗО вместе с арестантами закрыли на карантин

Утром четверг, 9 апреля, в Йошкаролинской городской больнице скончалась 37-летняя пациентка, у которой ранее был диагностирован коронавирус. Однако помимо этой инфекции, у женщины был ряд хронических заболеваний. По информации собственных источников “Комсомолки” в УФСИН Марий Эл, ею оказалась инспектор СИЗО столицы республики.

Женщина общалась с коллегами из Москвы, а после почувствовала себя плохо, пояснил источник. В больнице, куда она поступила уже в состоянии средней тяжести, у нее был выявлен COVID-19. Течение болезни осложнялось двусторонней пневмонией. В течение 9 дней состояние пациентки ухудшалось, после она была переведена на искусственную вентиляцию легких. В итоге женщина скончалась.

Как только у пациентки был подтвержден коронавирус, СИЗО, в котором она работала, было закрыто на карантин. Вместе с арестантами в изоляции оказались и сотрудники УФСИН. О зараженных среди них официально пока не говорится. Однако, по данным Роспотребнадзора Марий Эл, среди новых случаев заболевания в регионе 21 - это те контактировал с зараженными.

Как сообщил "Комсомолке" собственный источник в УФСИН Марий Эл, здание СИЗО Йошкар-Олы и многие строения, в которых располагаются другие силовые структуры города, довольно старые. В них на несколько этажей всего один санузел, причем общий - для мужчин и женщин. Поэтому есть опасение, что это и могло стать причиной распространения инфекции.

Отметим, что с начала пандемии в Марий Эл было выявлено уже 63 случая заражения COVID-19. Трое из инфицированных уже вылечились.