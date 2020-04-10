2020-04-10T13:49:07+03:00
Коронавирус Covid-19

В Йошкар-Оле из-за коронавируса сотрудников СИЗО вместе с арестантами закрыли на карантин

Одна из зараженных сотрудниц изолятора скончалась
Лика ИСАЕВААлина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вместе с заключенными на карантине оказались и сотрудники изолятора.Вместе с заключенными на карантине оказались и сотрудники изолятора.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Утром четверг, 9 апреля, в Йошкаролинской городской больнице скончалась 37-летняя пациентка, у которой ранее был диагностирован коронавирус. Однако помимо этой инфекции, у женщины был ряд хронических заболеваний. По информации собственных источников “Комсомолки” в УФСИН Марий Эл, ею оказалась инспектор СИЗО столицы республики.

Женщина общалась с коллегами из Москвы, а после почувствовала себя плохо, пояснил источник. В больнице, куда она поступила уже в состоянии средней тяжести, у нее был выявлен COVID-19. Течение болезни осложнялось двусторонней пневмонией. В течение 9 дней состояние пациентки ухудшалось, после она была переведена на искусственную вентиляцию легких. В итоге женщина скончалась.

Как только у пациентки был подтвержден коронавирус, СИЗО, в котором она работала, было закрыто на карантин. Вместе с арестантами в изоляции оказались и сотрудники УФСИН. О зараженных среди них официально пока не говорится. Однако, по данным Роспотребнадзора Марий Эл, среди новых случаев заболевания в регионе 21 - это те контактировал с зараженными.

Как сообщил "Комсомолке" собственный источник в УФСИН Марий Эл, здание СИЗО Йошкар-Олы и многие строения, в которых располагаются другие силовые структуры города, довольно старые. В них на несколько этажей всего один санузел, причем общий - для мужчин и женщин. Поэтому есть опасение, что это и могло стать причиной распространения инфекции.

Отметим, что с начала пандемии в Марий Эл было выявлено уже 63 случая заражения COVID-19. Трое из инфицированных уже вылечились.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я и так вижу - у вас не корона!»: Некоторым заболевшим теста на СOVID-19 приходится добиваться угрозами
«Комсомолка» попыталась разобраться, почему в России нет поголовного тестирования на коронавирус? Не хватает тестов, лабораторий? Или пока всеобщее тестирование и не нужно
Радоница 2020 в Татарстане во время коронавируса: кладбища для посещения временно закроют
В ближайшее время будет подготовлено соответствующее постановление Кабмина республики об очередном запрете, в этот раз он касается праздника Радоница 2020 в Татарстане во время коронавируса
Новости 24
«Том Сойер Фест 2020» в Казани: волонтеры восстановят дом Покровского
В Казани на станции Восстание построят современный пешеходный переход через ж/д пути
В Татарстане пропала 60-летняя Валентина Кириллова, которая нуждается в медицинской помощи
В Чувашии в ДТП "Лады" и "Газели" один человек погиб, два пострадали
Жители России почти вдвое сократили число покупок на самоизоляции
В Чебоксарах на время пандемии коронавируса отменили плату за проживание в общежитиях трех вузов
Минздрав Татарстана: снижение заболеваемости коронавиурсом ожидается к июню
Клиенты ВТБ стали открывать до 90% вкладов и накопительных счетов дистанционно
В Казань на огромном самолете «Руслан» доставили 5,8 миллиона медицинских масок и оборудование для их производства
В Казани на улице Гвардейская обнаружена свалка высотой с двухэтажный дом
В казанском зоопарке "Река Замбези" показали новорожденную антилопу гну
В Казани под колеса отечественной "Нивы" попал пешеход-нарушитель
В Чебоксарах пьяный водитель врезался в иномарку и в столб, пострадала пассажирка
В Татарстане экс-чиновница подозревается в незаконном оформлении соцвыплаты на 2 миллиона рублей
В Казани иностранные студенты стали волонтерами и помогают пенсионерам
Житель Чебоксар вступился за девушку и был зарезан
Фото из спецбольницы в Коммунарке опубликовал Игорь Николаев