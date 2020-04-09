2020-04-09T12:58:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Сокращать учебный год из-за коронавируса в Татарстане не будут

Правительство республики делает все для того, чтобы дети продолжили образование
Лика ИСАЕВА
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В Татарстане хотят разработать свою единую онлайн-платформу для дистанционного обучения школьников.В Татарстане хотят разработать свою единую онлайн-платформу для дистанционного обучения школьников.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Учебный процесс буквально обрушил установившиеся связи сотовых операторов в республике, и от родителей учеников стали поступать жалобы. Обучение в режиме он-лайн – дело хорошее, только иногда оно становится недоступным. Проблемы разные – у кого-то из педагогов исчерпан лимит по выбранному тарифу, закончились деньги на телефоне, или вовсе нет беспроводного телефона.

- Интернет проведем, педагогам лимит увеличим, - пообещали сотовые операторы, а в правительстве Татарстана рассмотрят вопрос с компенсацией затрат на сотовую связь учителям.

Есть и положительные новости для татарстанских ИТ-специалистов. Ситуация заставила задуматься о их привлечении для создания своей собственной образовательной онлайн-платформы. Речь идет о едином портале.

Примеру некоторых регионов, где учебный год завершили досрочно, отменив четвертую четверть, Татарстан не последует. Чиновники пообещали приложить максимум усилий для того, чтобы дети продолжили получать образование даже в режиме самоизоляции.

САЛОНЫ КРАСОТЫ И ПАРИКМАХЕРСКИЕ

Крупные предприятия в Татарстане вновь работают, и этого же требуют представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые. Вопросы с кредитами для них еще не решен, вот предприниматели настойчиво и просят позволить им открыться. Например, некоторые салоны-парикмахерские занимают не более 100 квадратных метров, и могут обеспечить регулярную дезинфекцию. Время идет, аренда не уменьшается, а прибыли нет.

- Сейчас мы работаем над этим вопросом, выверяем все вопросы обеспечения безопасности наших граждан, - сообщила на очередном онлайн-брифинге руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. – Возможно, что какое-то решение будет принято уже в начале следующей недели.

Кстати, заводы-предприятия приступили к работе, а как же детсады и транспорт? В Казани пообещали на 10% увеличить количество общественного транспорта, выпущенного на линию. Вопрос с детсадами тоже должны урегулировать в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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