СЕЛЕКЦИОНЕР-ХУДОЖНИК: в Татарстане возродили древнюю традицию края – коневодство

В этой публикации пойдет речь о развитии коневодства и Татарском конезаводе № 57, который в 2020 году отметит свой вековой юбилей. Здесь снова поставили на достойный уровень разведение орловских рысаков, национального достояния России.

ЛЕБЕДИНЫЙ ИЗГИБ

Лошади издавна были главными помощниками человека - без них нельзя было обойтись ни на пашне, ни в битве. Они использовались и как тягловая сила - к примеру, в Казани до второй половины XIX века другого транспорта не было.

Поэтому первый государственный конезавод появился в Казанской губернии еще в ХVIII веке по указу Петра I. Он располагался на территории Закамья.

Частные заводы тоже активно развивались. Среди них особенных успехов достигли предприятия Ишмуратова и Молоствовых, выращивавших орловских рысаков. Многие сегодняшние рекордисты России - потомки их воспитанников. В начале ХIХ века на Никольском заводе, владении Молоствовых на территории Спасского района, было 24 кобылы, два жеребца и два десятка жеребят.

- Лошади орловской породы очень красивые, с горделивой посадкой головы, лебединым изгибом шеи, - рассказывает руководитель Татарского конезавода № 57 Николай Скоков. - Но, конечно, дело не только в красоте. Эта порода уникальна универсальностью. Она может использоваться как верхом, так и в упряжи, на селе, в армии, на торжествах. Кстати, на рысаке орловской породы наш маршал Жуков открывал знаменитый Парад Победы.

Эти рысаки были выведены в результате сложной селекции на конезаводе графа Алексея Орлова и взяли лучшее от арабской, датской, голландской и других пород. Способность к маневренности и резвой рыси у орловских рысаков закреплена наследственно, поэтому они используются в спорте.

- Породу селекционировали сразу по нескольким признакам, - подчеркивает Николай Скоков. - Поэтому она отличается еще и неприхотливостью, и проходимостью. Например, американский рысак, который показывает высокую скорость, не пройдет по той грязи и снегу, которые преодолеет орловский рысак. Эта порода - без преувеличения шедевр селекции.

После революции конезавод в Никольском был разграблен. Остатки поголовья соединили с предприятием Ишмуратова, и с 1920 года Татарский конный завод заработал как полноценное предприятие. Он потом дал сразу несколько всесоюзных рекордистов.

ПОКОРЕН С ДЕТСТВА

В начале двухтысячных Николай Скоков работал в совершенно иной сфере и даже не помышлял о том, чтобы сделать племенное дело главным в жизни. Но лошадьми он уже был покорен - с детства.

- Отец работал главным ветврачом колхоза им. Куйбышева Новошешминского района, потом стал его председателем. В 70 - 80-х главные специалисты ездили на лошадях зимой и летом - верхом и в упряжи, сами запрягали, загоняли в конюшню. В общем, лошадь всегда была с нами. Кроме того, лошадей разводили в хозяйстве. Еще тогда они мне запали в душу, - признается коннозаводчик. - И вот в 2005 году я обменял джип на двоих жеребят. Родные покрутили пальцем у виска. Но когда первая же лошадь в первый же год на Казанском ипподроме выиграла, на следующий год в Москве, а потом, когда появился первый наш орловский рысак Бекас, мы тоже стали победителями, тогда и отношение семьи изменилось.

ПРИХОДИЛОСЬ НОЧЕВАТЬ В МАШИНЕ

В 2006 году братья Николай и Сергей начали с нуля строить конюшни в родном селе Слобода Петропавловская, на землях бывшего колхоза Новошешминского района, чтобы разводить верховых лошадей. Были у них и английские скакуны, и тяжеловозы. А «эпоха» орловских рысаков началась в 2007 году с резвого Бекаса, попавшего к ним почти случайно.

- Это он меня заставил полюбить орловскую породу. Я и сам на нем начал ездить, потом выиграл восемь традиционных призов на Казанском, Ульяновском ипподромах. Конечно, хотелось закрепить эти его качества. Чтобы заниматься разведением, пришлось всему учиться, ездить на другие конезаводы. Помню, когда конюшни были еще не достроены, шла выжеребка (роды у кобыл. - Ред.), мы с женой ночевали в машине, дежурили. Кстати, и сейчас мой рабочий день всегда начинается в конюшнях и здесь же заканчивается.

В 90-е многие производители были с конезаводов разбазарены. Поэтому братьям Скоковым пришлось собирать поголовье по районам и соседним регионам. Иногда рекордистов-производителей вытаскивали из маленьких хозяйств - заморенных работой, худых. Приводили в порядок, отдавали в разведение. Ну и, конечно, ездили закупать на конезаводы, участвовали в аукционах лидеров отрасли.

Пришли новые победы на российских соревнованиях, причем часто фермер выигрывал у именитых заводов.

- К нам однажды подошла Галина Владимировна Калинкина, одна из ведущих специалистов страны по орловским рысакам: «Вы на правильном пути. У вас должен быть хороший результат», - вспоминает Николай Скоков. - Это очень поддержало. В итоге нам удалось сформировать достойное в селекционном плане маточное поголовье, подобрать классных производителей. Сейчас у нас 200 голов, 60 из них - маточное поголовье. Я горжусь этим, это была большая работа.

КАЧЕСТВА ОПРЕДЕЛЯЕТ В ОСНОВНОМ МАТЬ

- У нас несколько направлений породы, мы скрещиваем их определенным образом, зная, какой результат хотим получить, - делится Николай Скоков. - Основной упор делаем на кобыл, тренируем их, проводим испытания на ипподроме. На 70 процентов характеристики потомства определяет мать - если она хорошо бежит, то и дочь хорошо, и внучка побежит точно.

Коннозаводчик - это художник, он создает произведения искусства, убежден Скоков. Неудивительно, что его рысаки востребованы не только в России, но и за границей. Они уезжают в Китай, постоянные покупатели - Казахстан и Кыргызстан, где ценят этих коней за неприхотливость (те не боятся жары, гнуса), крепкие ноги и долгожительство. А в 2019 году трех голов купили в Северную Корею.

Все эти достижения фермерского хозяйства Скокова не прошли незамеченными.

- В Минсельхозпроде РТ в 2016 году сказали: раз у вас такие результаты, давайте конный завод все-таки зарегистрируем, - комментирует Николай Александрович. - Так наше хозяйство стало преемником знаменитого Татарского конезавода № 57. Огромная ответственность для меня.

БЕСЦЕННЫЙ ГЕНОФОНД

- Слава богу, у нас получается работать. В этом году Московский завод взял у хозяйства в аренду двух жеребцов в производящий состав. Это дорогого стоит, ведь рекорды в России ставят в основном его воспитанники, - отмечает Николай Скоков. - Хотел бы поблагодарить за поддержку руководство республики. Нам провели дорогу к конезаводу, субсидируют содержание поголовья. Больше 20 голов содержится на Казанском ипподроме и оттуда же продаются по всей России. Наконец, главное - есть программа Президента РТ по развитию коневодства и конного спорта на 10 лет, мы ее участники.

Николай Скоков: «Слава богу, работать у нас получается».

Успехи были бы невозможны и без каждодневного труда коллектива. Это работники ипподрома тренер Марат Шарафутдинов, мастера-наездники Азамат Абилев, Сергей и Ирина Бакурины, бригадир Дмитрий Бокалов, а также слободчане - целый список.

Мастера-наездники Ирина и Сергей Бакурины, мастер-наездник Азамат Абилев и мастер-тренер Марат Шарафутдинов.

Хорошо, что сын Александр, ему шестнадцать, тоже тянется к семейному делу. У нас, кстати, фамилия связана с лошадьми - мы из донских казаков: Слобода Петропавловская когда-то была создана как крепость для охраны территорий.

Лошадь с давних времен - кормилица. Она с людьми и в бою (раньше все они были «военнообязанными»), и на хозяйстве. Лошадь не только понимает человека - она разговаривает с нами на своем языке. А еще лечит - кумысом и своим положительным биополем.

Жеребец Бекас, который перевернул мою жизнь, у меня самый первый стоит в конюшне. Захожу к нему каждый день, и он здоровается радостным ржанием. Конь - удивительное существо: просто постоишь около него, и сразу настроение улучшается.

И вот что еще хочу сказать. Орловский рысак мог бы достигнуть еще больших вершин в мире, если бы порода не пережила революцию, Гражданскую войну, Вторую мировую, а потом 90-е, когда поголовье упало до минимума: на всю страну было 800 голов. Эта порода - национальное достояние России. Нужно сохранить и приумножить этот бесценный генофонд. Я рад, что имею отношение к этому важному делу.

Как стало известно после подведения итогов конкурса «100 легендарных брендов Татарстана», Татарский конезавод № 57 стал победителем в Новошешминском районе.