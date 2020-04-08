Климатическая повестка Всемирного экономического форума в Швейцарии (Давос – 2020)

На юбилейном, пятидесятом по счету форуме в Швейцарских Альпах ведущие экономисты планеты, лидеры стран, миллиардеры и видные публичные деятели пришли к общему мнению, что наиболее острые мировые проблемы, включая военные действия, здравоохранение и локальную охрану окружающей среды, меркнут перед климатической неизбежностью – мир попросту балансирует на грани. Информация об этом прозвучала и в знаковой передаче на волонтерском канале АЛЛАТРА ТВ «Изменение климата. Начало большой беды». А теперь рассмотрим всё это немного поподробнее.

Форум в Давосе показал главное – некоторую растерянность мирового истеблишмента перед учащающимися катаклизмами. Все бы ничего, но на горнолыжном курорте собрались именно те, кто делает погоду, но погоду именно в финансовом мире. И уж кто-кто, а эти ребята подсчитывать экономические убытки и определять страховые риски умеют. И в этом контексте тогда становится совершенно непонятным (и, как ни парадоксально, в определенной степени, предсказуемым), почему власть имущие и подконтрольные им мировые СМИ продолжают игнорировать уникальный международный тренд добровольческих общественных объединений? Ведь это именно тот самый ключик к информированию в режиме онлайн сразу всей планеты, а, следовательно, и к спасению миллионов жизней.

В частности, на платформе международного общественного движения «АЛЛАТРА» выходят в свет программы и передачи с участием академика, профессора Игоря Михайловича Данилова, честно и открыто предупреждающего о надвигающейся большой катастрофе, предтеча которой уже происходит (например, вода из озер и рек куда-то исчезает и что за этим последует - большой вопрос). Более того, именно на волонтерской медиаплатформе выпущен Доклад международной группы независимых учёных ALLATRA SCIENCE «О проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле. Эффективные пути решения данных проблем» (к слову, печатная версия которого была опубликована еще шесть лет назад).

Возникает резонный вопрос – а в чем причина подобного поведения СМИ? Такое впечатление, что финансовая элита планеты намеренно утаивает настоящую картину происходящего. И это при том, что давно уже есть исследования ученых, подтверждающих цикличность природных катастроф и прямо заявляющих, что антропогенный фактор (промышленная деятельность человека) не имеет никакого отношения к таким фатальным последствиям для жизни на Земле, как смещение литосферных плит, увеличивающуюся магнитуду землетрясений и так далее. Но заангажированные СМИ упорно продолжают игнорировать очевидное.

Как бы то ни было, час «Х» настал – климатическая повестка такого события, как форум в Давосе, затмила собой все остальные проблемы цивилизации. Почему? Да простой математический расчет – из-за изменения климата миллионы людей уже сейчас навсегда покидают свои дома и ищут укрытия в других местах. И этот процесс - прямо сейчас. А что будет завтра?

Ответ на этот вопрос знают волонтеры-участники МОД «АЛЛАТРА». В частности, он озвучен в передаче «Изменение климата. Начало большой беды». Но, помимо озвученных эффективных методов минимализации последствий катастроф, существует еще один существенный фактор: мировая общественность не так давно получила доступ к некоторым базовым понятиям новой физики – ИСКОННОЙ ФИЗИКИ АЛЛАТРА (см. доклад, специально подготовленный интернациональной исследовательской группой учёных ALLATRA SCIENCE). Бесплатная энергия, еда, вода, жилье – всем этим можно обеспечить современную цивилизацию уже сегодня.

И все эти факты нельзя не учитывать современным экономическим и политическим лидерам, имеющим на руках реальные данные о происходящем. Во всяком случае, хочется надеяться, что жизни людей зависят не только от неразберихи в кругах так называемой элиты, а все же, скорее, от способности к объединению среди самих людей, несмотря (и даже вопреки) внешним обстоятельствам, какими бы суровыми на первый взгляд они не казались (что в принципе и продемонстрировали волонтеры МОД «АЛЛАТРА» 11 мая 2019 года во время масштабного телемоста «Общество. Последний шанс» - более сотни стран-участниц, порядка полутысячи прямых подключений).

Люди прекрасно понимают, что в единении – спасение. И стремятся друг к другу, несмотря на расстояния, ищут и находят точки соприкосновения, общие зерна в культуре, понимая всю губительность раздоров и войн. Единственный шанс для всего человечества – обратить внимание каждого из ныне живущих людей на главное, что мы, люди, едины в истине, в мире и гармонии.

ИСТОЧНИК allatra.tv

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