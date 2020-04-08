Очень переживала нападение: в Казани скончалась 80-летняя пенсионерка, которую ограбили после похода в магазин

Стало известно, что скончалась 80-летняя пенсионерка, которую цинично ограбили после ее похода в магазин. Пожилая женщина очень сильно переживала нападение.

Но в УМВД Казани рассказали, что ее смерть не связана с ограблением - потерпевшая и ранее жаловалась на высокое давление, а также общее недомогание.

Тем временем следственный комитет Татарстана по данному факту уже возбудил в отношении подозреваемого в грабеже бабушки уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана, который теперь сам займется задержанным за грабеж.

Напомним, 4 апреля, когда пенсионерка возвращалась из магазина, на нее напал молодой человек. Неизвестный выдернул из рук женщины сумку-тележку и сбежал. Добычей злоумышленника стали продукты и деньги, всего на сумму 6 тысяч рублей.

Нападавшего помог установить местный участковый, изучивший записи с камер видеонаблюдения. Нападавшим оказался местный житель, ранее уже не раз попадавший под пристальное внимание правоохранительных органов. Во время задержания молодой человек оказал сопротивление.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана. - Кроме этого, в отношении казанца составлены административные протоколы по статьям «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции».

Сейчас задержанный находится под административным арестом.