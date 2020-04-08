"Смеются и просят сгонять за пивком": Уроженка Татарстана, работающая на круизном лайнере в Италии, рассказала, как ведут себя россияне, запертые на корабле из-за коронавируса

Уроженка Татарстана по имени Лейсан вот уже несколько лет работает на круизном лайнере, ходящем под итальянским флагом. Из-за распространения коронавируса лайнер стоит в порту близ Рима. Его название девушка просила не разглашать из-за соблюдения корпоративной этики.

- Я так понимаю, отменены все рейсы всех лайнеров мира. В том числе и наши. Мы на связи с друзьями из других компаний, у них тоже карантин, причем давно. Некоторых уже отправили домой. Отмена круизов – это большой удар для всех нас. Неизвестно, когда они еще возобновятся и когда мы получим новый контракт, - рассказала "Комсомолке" Лейсан.

Фото: личная страница героини публикации в Инстаграме.

"НАМ ПРОСТО НЕ ПРИСЛАЛИ САМОЛЕТ"

Все сотрудники и пассажиры оказались заперты на борту, ожидая, возвращения на родину. На лайнере, как пояснила Лейсан, достаточно россиян, но пока им никак не удается вернуться на родину.

- Работодатель с радостью бы нас отправил домой, но они не могут договориться и решить вопрос с российской стороной. У нас на борту все еще много русских гостей, которые тоже сидят у себя в каютах. И вот сегодня должны были все улететь, но нам просто напросто не прислали самолет, - пояснила девушка в беседе с корреспондентом "Комсомольской Правды-Казань".

Фото: личная страница героини публикации в Инстаграме.

"РЕАКЦИЯ ПАССАЖИРОВ БЕСЦЕННА"

По словам Лейсан, накануне им сообщили, что утром будет самолет в Россию. Для доставки выделили сразу семь автобусов, так как на лайнере много россиян, но улететь на родину было не суждено.

- В аэропорту сидим в автобусах и ждем не понятно чего. Долго. Заходит женщина и просит выйти кого-нибудь, кто говорит по-русски и по-итальянски. Иду с ней и она сообщает, что вылета сегодня не будет. Россия не прислала в самолет. Мне пришлось ходить из одного автобуса в другой и сообщать эту информацию. Пассажиры смеются. Мне кажется, что они даже не удивились. Реакция пассажиров бесценна: спрашивали успеют ли они на обед и просили сбегать за пивком, - сообщила Лейсан.

"ЛЮДЕЙ НА УЛИЦАХ НЕТ, ТОЛЬКО ПТИЧКИ ЛЕТАЮТ, НО И ИХ НЕМНОГО"

Распорядок дня на лайнере очень строгий. Кормят три раза в день. Покидать каюты - запрещено.

- На лайнере живем в своих каютах. Еду приносят три раза в день. Выходить без причины нельзя. Только по утрам на замер температуры, - рассказала девушка.

Фото: личная страница героини публикации в Инстаграме.

Общая ситуация с коронавирусом в Италии пока серьезная. Рим почти пустой. Как рассказала Лейсан, пока ехали в аэропорт увидела на улицах считанное число людей.

- О стабилизации в Италии говорить не приходится . Буквально сегодня ездили в аэропорт Рима. На дорогах почти нет машин, на улицах нет людей. Только птички летают, и их мало. Все мои знакомые итальянцы сидят по домам. Им можно выходить только до ближайшего магазина. Аэропорт абсолютно пустой. Все сотрудники, которых сегодня видела, носят маски и многие даже защитные комбинезоны, - сообщила Лейсан.

"РОДНЫЕ СОГЛАСНЫ СИДЕТЬ СО МНОЙ НА КАРАНТИНЕ ДВЕ НЕДЕЛИ"

Российские сотрудники и пассажиры круизного лайнера все еще рассчитывают вернуться в Россию. Пока же с родными и близкими приходится общаться только через интернет.

- Связь с родными держим в помощью соцсетей и мессенджеров. Они меня ждут и, в случае чего, готовы сидеть две недели на карантине вместе со мной. Потому что для нас он обязателен, - поведала девушка.

Фото: личная страница героини публикации в Инстаграме.

По последним новостям на 8 апреля 2020 года, в Италии зафиксировано 135 586 случаев заболевания COVID-19, скончались от инфекции уже 17 127 человек, выздоровели - 24 392 человека.

В стране до 31 июля действует режим ЧС. Закрыто все, кроме магазинов с продуктами первой необходимости и аптек. Также на улицу можно выйти, чтобы выгулять собаку. За нарушение карантинных мер выписывают большие штрафы, так что местные жители сидят дома. Но при этом они часто выходят на балкон и переговариваются с соседями или просто все вместе поют.