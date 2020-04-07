Работа в Казани в связи с коронавирусом: как найти, где можно заработать, какие есть вакансии

Самоизоляция, в которой сейчас находится существенное число казанцев, вывела на чистую воду всех тех, кто хотел заняться самообразованием, но “времени не было” или хотел уйти на фриланс, но “возможности не было”. Сейчас, когда у людей есть 24 часа на все их желания, они откладываются уже по другим причинам.

В борьбе с коронавирусом, безусловно, лучшее - дезинфекция и ограничение контактов с людьми. Поэтому искать работу приходится онлайн и с учетом того, что работать придется удаленно. Важный плюс этого - возможность искать работодателя по всему миру, не ограничиваясь своим городом.

Вопреки расхожему мнению, работать удаленно сейчас могут почти все. Начиная от копирайтеров и SMM-специалистов, заканчивая режиссерами, архитекторами и экономистами. Главное - знать, где искать. Так, какова ситуация с работой в Казани в связи с коронавирусом?

УДАЛЕННАЯ РАБОТА

Например, на сайте вакансий HeadHunter сейчас десятки различных предложений для тех, кто готов работать из дома. От соискателя в большинстве своем требуется только хороший интернет, мобильный телефон и желание.

Так, в Казани ищут журналиста для благотворительной организации, контент-менеджера, оператора call-центра для продуктового магазина, редактора сообществ в соцсети, преподаватели английского языка в онлайн-школу, автора студенческих работ, онлайн-риэлтора, менеджера, телемаркетолога, инженера-програмиста, веб-дизайнера, разработчика приложений. Все это - варианты для тех, кому нужен доход в ситуации с работой в Казани в связи с коронавирусом.

ФРИЛАНС

Если же человек хочет после стабилизации ситуации с коронавирусом вернутся к своей привычной жизни с прошлой работой, то сейчас он может попробовать себя во фрилансе. Тогда он будет выполнять определенную задачу заказчика, за которую получит оговоренную зарплату.

Самыми востребованными во фрилансе на данный момент являются специалисты по SEO-оптимизации, копирайтеры и редакторы, сценаристы, инфобизнесмены, графические дизайнеры, программисты, переводчики и монтажеры.

Начинающий фрилансер, у которого нет собственной базы клиентов, может зарегистрироваться на бесплатных биржах. Написав о себе, своем опыте и умениях, он начнет искать себе подходящие заказы.

ЕСЛИ РАБОТА ИЗ ДОМА НЕ ДЛЯ ВАС...

Если работа в Казани в связи с коронавирусом из дома не для вас, то вряд ли не у дел сейчас останутся курьеры, таксисты и репетиторы. К такому выводу пришли сотрудники Минтруда Татарстана.

- Из-за карантина компании по доставке еды расширяют свою деятельность. Относительно легко сейчас устроиться в продуктовый ретейл, логистику, фармацевтику. Внезапные школьные каникулы увеличили спрос на услуги нянь и репетиторов. На прежнем уровне сохраняется потребность в рабочих профессиях, в первую очередь строителях, - отмечают в ведомстве.

Напомним, в Татарстане режим самоизоляции, как и нерабочие дни по всей России, может продлиться до 30 апреля включительно.