2020-04-06T18:26:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 7 апреля 2020 года: число зараженных увеличилось до 13

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Йошкар-Оле на утро 7 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Все зараженных находятся в инфекционном отделении городской больницы. Фото: pixabay.comВсе зараженных находятся в инфекционном отделении городской больницы. Фото: pixabay.com
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По данным на утро вторника, 7 апреля, в Марий Эл коронавирусом заражено 13 человек. Всего же в инфекционном отделении больницы Йошкар-Олы сейчас находятся 25 человек. 11 из них нуждаются в кислородной поддержке, а одна - 37-летняя женщина - находится на искусственной вентиляции легких, ее состояние оценивается как тяжелое.

Еще один пациент с подозрением на COVID-19 находится в центральной больнице Звениговского раойна.

- В Детской республиканской клинической больнице, оказывающей помощь детям с коронавирусной инфекцией, трое пациентов. Все они с подозрением на коронавирусную инфекцию. Состояние всех удовлетворительное, - отмечают в Минздраве региона.

Известно, что медики наблюдают за 992 людьми, которые контактировали с зараженными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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