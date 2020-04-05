Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 5 апреля 2020 года: один выздоровел, но еще двое заразились
По данным на утро воскресенья, 5 апреля, число зараженных коронавирусом в Чебоксарах составляет три человека. Первый инфицированный выздоровел и накануне был выписан из больницы, но в тот же момент стало известно о двух новых случаях заболевания.
- Оба заболевших, жители Чувашии, приехали из Москвы. Там они сдали анализы после чего, не дожидаясь результатов, решили уехать домой. Один из них приехал в Чебоксары на автобусе, второй на личном автомобиле. По приезду находились дома в самоизоляции. В настоящее время оба госпитализированы с соблюдением всех правил безопасности в БСМП. Взяты анализы у родственников, ведется отработка контактировавших с ними лиц. Заболевшие чувствуют себя удовлетворительно, - сообщает пресс-служба Минздрава Чувашии.
О РАСШИРЕНИИ СПИСКА ТЕХ, КТО МОЖЕТ РАБОТАТЬ В АПРЕЛЕ
Нерабочая "неделя" в России продлена до конца апреля. В связи с этим многие предприятия обязаны дать своим сотрудникам выходные с сохранением зарплаты. В Чувашии же расширили список тех организаций, которые могут функционировать. Документ был подписан врио главы региона Олегом Николаевым
В него среди прочих попали:
- производители алкогольной и спиртосодержащей продукции,
- ветеринарные аптеки,
- адвокаты и нотариусы,
- дошкольные образовательные организации в режиме работы дежурных групп,
- службы социального обслуживания, социальной защиты и службы занятости,
- организации, осуществляющие технический осмотр, монтаж, сборку, переработку, обработку, ремонт и техническое обслуживание автомобилей,
- компании, оказывающие ритуальные услуги,
- столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций,
- работники сферы информационных технологий и связи,
- работники сферы энергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотчистки и водоотведения.
О РЕКОМЕНДАЦИИ ЧАСТНЫМ КЛИНИКАМ
Минздрав Чувашии рекомендовал частным клиникам приостановить:
- профилактические медицинские осмотры всех групп населения,
- предварительные и периодические медицинские осмотры,
- освидетельствования водителей транспортных средств,
- освидетельствования на наличие противопоказаний к владению оружием,
- других видов платных услуг.
Кроме того, ведомство рекомендовало приостановить деятельность дневных стационаров и рассмотреть возможность переноса сроков плановой госпитализации пациентов в условиях круглосуточного стационара до улучшения эпидемиологической обстановки в республике.
О РАБОТЕ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОБУСОВ
После сообщения Президента России о продлении нерабочих дней до конца апреля, врио главы Чувашии Олег Николаев подписал указ, в котором отмечается установление особого порядка передвижения в регионе.
Так, в республике приостановлена работа межмуниципальных автобусов, а пригородные будут ездить реже.
ИСТОЧНИК KP.RU