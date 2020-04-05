2020-04-04T19:44:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 5 апреля 2020 года: один выздоровел, но еще двое заразились

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Чебоксарах на утро 5 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Инфицированные находятся в больнице скорой медицинской помощи.Инфицированные находятся в больнице скорой медицинской помощи.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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По данным на утро воскресенья, 5 апреля, число зараженных коронавирусом в Чебоксарах составляет три человека. Первый инфицированный выздоровел и накануне был выписан из больницы, но в тот же момент стало известно о двух новых случаях заболевания.

- Оба заболевших, жители Чувашии, приехали из Москвы. Там они сдали анализы после чего, не дожидаясь результатов, решили уехать домой. Один из них приехал в Чебоксары на автобусе, второй на личном автомобиле. По приезду находились дома в самоизоляции. В настоящее время оба госпитализированы с соблюдением всех правил безопасности в БСМП. Взяты анализы у родственников, ведется отработка контактировавших с ними лиц. Заболевшие чувствуют себя удовлетворительно, - сообщает пресс-служба Минздрава Чувашии.

О РАСШИРЕНИИ СПИСКА ТЕХ, КТО МОЖЕТ РАБОТАТЬ В АПРЕЛЕ

Нерабочая "неделя" в России продлена до конца апреля. В связи с этим многие предприятия обязаны дать своим сотрудникам выходные с сохранением зарплаты. В Чувашии же расширили список тех организаций, которые могут функционировать. Документ был подписан врио главы региона Олегом Николаевым

В него среди прочих попали:

- производители алкогольной и спиртосодержащей продукции,

- ветеринарные аптеки,

- адвокаты и нотариусы,

- дошкольные образовательные организации в режиме работы дежурных групп,

- службы социального обслуживания, социальной защиты и службы занятости,

- организации, осуществляющие технический осмотр, монтаж, сборку, переработку, обработку, ремонт и техническое обслуживание автомобилей,

- компании, оказывающие ритуальные услуги,

- столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций,

- работники сферы информационных технологий и связи,

- работники сферы энергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотчистки и водоотведения.

О РЕКОМЕНДАЦИИ ЧАСТНЫМ КЛИНИКАМ

Минздрав Чувашии рекомендовал частным клиникам приостановить:

- профилактические медицинские осмотры всех групп населения,

- предварительные и периодические медицинские осмотры,

- освидетельствования водителей транспортных средств,

- освидетельствования на наличие противопоказаний к владению оружием,

- других видов платных услуг.

Кроме того, ведомство рекомендовало приостановить деятельность дневных стационаров и рассмотреть возможность переноса сроков плановой госпитализации пациентов в условиях круглосуточного стационара до улучшения эпидемиологической обстановки в республике.

О РАБОТЕ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОБУСОВ

После сообщения Президента России о продлении нерабочих дней до конца апреля, врио главы Чувашии Олег Николаев подписал указ, в котором отмечается установление особого порядка передвижения в регионе.

Так, в республике приостановлена работа межмуниципальных автобусов, а пригородные будут ездить реже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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