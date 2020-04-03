2020-04-03T12:38:52+03:00
Общество

200 килограммов тротила и серия взрывов: как МЧС Татарстана спасало деревни от подтопления

Подготовку зарядов проводили военнослужащие Казанского высшего танкового командного училища [видео]
Лика ИСАЕВА
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Как МЧС Татарстана спасало деревни от подтопления.МЧС Татарстана

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Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Весна вовсю наступает на Татарстан, и сотрудники МЧС готовятся к возможным затоплениям деревень и поселков - на реках тает лед, уровень воды растет. Основная проблема здесь - заторы льда. Даже если река небольшая, во время весеннего половодья она может стать причиной затопления.

Про затор на изгибе реки Вятка в Мамадышском районе республики сотрудники чрезвычайного ведомства узнали во время разведки - они обнаружили ледяную преграду высотой 4 метра, шириной от 400 до 600 метров возле устья реки Арпач.

До этого из-за подобной проблемы вода уже успела создать угрозу подтопления деревень Гришкино, Малмыжка и Яковка Мамадышского района. В обход ледяного затора вода пробила себе новый путь на реку Вятка.

В итоге специалисты МЧС Татарстана решили уничтожить преграду с помощью взрывчатки. Подготовку зарядов проводили военнослужащие Казанского высшего танкового командного училища. А спасатели Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России и Поисково-спасательной службы Татарстана обеспечивали их безопасность. Они же при помощи мотобуров сделали выемки в толще льда - в них и закладывали тротил.

Серия из 15 подрывов продолжалась 4 часа, на это ушло 200 килограммов тротила. В итоге ледовый затор был разрушен.

- Угроза подтопления поселков и деревень Мамадышского района - Яковка, Гришкино, Малмыжка, и поселка Лубяны в Кукморском районе, снята, - сообщили в МЧС Татарстана. - Но для контроля ситуации для жителей этих деревень подготовлен пункт временного размещения. Он расположен в городе Мамадыш на базе дома культуры по улице Советская,40. Эвакуация людей будет проходить на автобусах сотрудниками отдела образования. Оповещать о необходимости эвакуации будут лично, во время дворового обхода, и через СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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