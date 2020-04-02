В Казани полицейские изъяли 8,5 тысяч нелегального антисептика

34-лений директор одного из казанских предприятий решил воспользоваться ажиотажем вокруг ситуации с коронавирусом. Тем более в Татарстане ввели режим полной самоизоляции. Самым ходовым товаром, который быстро превратился в дефицит, стали медицинские маски и антисептики.

Вот на производстве, правда нелегальном, мужчина и решил славно заработать. Как установили полицейские, директор закупил необходимое оборудование, установил его на складе и нанял работников. Выпуск антисептиков был начат.

Надо ли говорить о том, что документы на его производство отсутствовали, техусловий никто не соблюдал, а сертификатов качества и в помине не было?

Разливали контрафактный антисептик в канистры, а продавали порой даже на обочине дорог. Долго незамеченным такой «бизнес» оставаться не мог. На склад с готовой продукцией вскоре заявились полицейские. Они нашли там и изъяли около 8,5 тысяч литров нелегального антисептика.

- Всего во время обыска изъяли 1633 канистры объемом по 5 литров и 250 канистр объемом по 1 литру готовой продукции антисептического средства, а также образцы пластиковой тары, этикеток и производственные остатки этилового спирта, - сообщили в МВД Татарстана. - По предварительной оценке экспертов, изъятый товар не отвечает требованиям безопасности потребителей.

В настоящее время задержан и сам директор подпольного предприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».