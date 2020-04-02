Ограничение продажи алкоголя в Татарстане в период полной самоизоляции: власти прокомментировали возможность такого запрета

С тех пор, как республика вошла в состояние полной самоизоляции из-за коронавируса у татарстанцев множатся вопросы о насущном. Будь-то получение СМС-пропуска или продажа алкоголя. Что касается последнего, то в соседней Башкирии уже ввели ограничения на отпуск в магазинах спиртного.

- Пока такой необходимости не наблюдается. Вопрос не стоит в поветске, - заверила вовремя онлайн-брифинга руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Говоря же о состоянии дел в республике в целом во время полной самоизоляции Галимова также отметила, что сейчас ограничен въезд и выезд из 14 крупных городов Татарстана: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Елабуга, Бугульма, Чистополь, Зеленодольск, Лениногорск, Нурлат, Азнакаево, Бавлы, Заинск и Менделеевск.

Вокруг них расставлены посты сотрудников Росгвардии и полиции. У всех автомобилистов подробно выспрашивают, с какой целью они приехали. Если есть справка от работодателя, или СМС-пропуск - путь открыт. Справка-фальшивая, или человек нарушил предписанную всем самоизоляцию - уводят в отдел полиции.

- На сегодняшний момент в республике 61 случай административного нарушения режима самоизоляции, и в отношении всех нарушителей составлены протоколы, - уточнила Галимова. - Суды работает посредством видеосвязи, и сразу принимают решение о наказании.

Насколько и как именно наказали Галимова не сообщила. Но, по ее словам, на данный момент за распространение фейков о коронавирусе возбуждены административные дела в отношении семи жителей Татарстана.

- Был случай, когда и вовсе озвучили полные данные одной жительницы поселка Нагорный, которая якобы заразилась коронавирусной инфекцией, - сообщила Лилия Галимова. - Пенсионерка от переживаний разболелась - сердце, давление.

Что касается слухов о том, что инфекционные больницы переполнены заболевшими коронавирусом, то руководитель пресс-службы президента Татарстана заявила, что ей неизвестны эти самые переполненные больницы.

И тут же заверила, что в республике могут одновременно госпитализировать в разных городах до 3 800 человек - коек в медучреждениях хватит на всех. Но если вдруг будет необходимость - будут развернуты дополнительные места.

Те же, кто сейчас находится в больницах с уже подтвержденным диагнозом - коронавирус, находится в состоянии близко к удовлетворительному.

- Как только их состояние будет оценено как удовлетворительное, то их сразу выпишут, - пояснила Галимова. - Сейчас у нас более 10 тысяч человек на самоизоляции из тех, кто вернулся из-за рубежа, или контактировал с заболевшими. Ситуация под контролем!