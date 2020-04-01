Казанские полицейские задержали мужчину, который продавал медицинские маски по завышенной цене

На 35-летнего летнего мужчину оперативники МВД Татарстана вышли после того, как он разместил объявление о продаже большого количества одноразовых медицинских масок. В зависимости от спроса и партии, он назначал цену, и затем встречался с покупателями.

Во время одной из таких встреч злоумышленник был задержан. Он пришел на встречу, что бы продать 10 тысяч масок за 445 тысяч рублей. Во время обыска у него обнаружили 52,5 тысячи медицинских масок и примерно 1,5 тысячи рублей.

Об этом рассказали в Оперативном штабе Татарстана.

Задержанный признался правоохранителям, что крупную партию одноразовых медицинских масок он приобрел с целью перепродажи по завышенной цене.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Незаконная предпринимательская деятельность", - сообщили в МВД Татарстана.