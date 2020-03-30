2020-03-30T19:32:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав Чувашии ищет пассажиров поезда, которые ехали с зараженной коронавирусом девушкой

26-летняя девушка была госпитализирована в Йошкар-Оле. Ее попутчикам нужно срочно сдать анализы на COVID-19
Лика ИСАЕВА
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Одного из пассажиров поезда эвакуировали с подозрением на коронавирусную инфекциюОдного из пассажиров поезда эвакуировали с подозрением на коронавирусную инфекциюФото: соцсети
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Минздрав Чувашии просит обратиться в больницы жителей республики, которые 23 марта ехали в одном поезде из Москвы с 26-летней жительницей Марий Эл. Им срочно нужно сдать тест на коронавирус.

Девушка с вокзала Чебоксар уехала к себе на родину - ее встречали родные на личном автотранспорте.Уже по прибытию в Йошкар-Олу девушку госпитализировали - у нее положительный тест на COVID-19. Известно, что она является сотрудницей одного из московских аэропортов.

Выявили тех, кто контактировал с заболевшей - это проездная бригада, соседи-пассажиры. Всего таких оказалось 42 человека. Все они находятся под наблюдением медиков.

Напомним, что 27 марта на железнодорожном вокзале Чебоксар так же провели эвакуацию пассажира поезда. Мужчина прилетел из-за границы, на родину возвращался железнодорожным транспортом. У него повысилась температура, и в конце пути на вокзале его встречали уже медики. Тревога оказалась ложной - два теста на коронавирусную инфекцию оказались отрицательными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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