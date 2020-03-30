Минздрав Чувашии ищет пассажиров поезда, которые ехали с зараженной коронавирусом девушкой

Минздрав Чувашии просит обратиться в больницы жителей республики, которые 23 марта ехали в одном поезде из Москвы с 26-летней жительницей Марий Эл. Им срочно нужно сдать тест на коронавирус.

Девушка с вокзала Чебоксар уехала к себе на родину - ее встречали родные на личном автотранспорте.Уже по прибытию в Йошкар-Олу девушку госпитализировали - у нее положительный тест на COVID-19. Известно, что она является сотрудницей одного из московских аэропортов.

Выявили тех, кто контактировал с заболевшей - это проездная бригада, соседи-пассажиры. Всего таких оказалось 42 человека. Все они находятся под наблюдением медиков.

Напомним, что 27 марта на железнодорожном вокзале Чебоксар так же провели эвакуацию пассажира поезда. Мужчина прилетел из-за границы, на родину возвращался железнодорожным транспортом. У него повысилась температура, и в конце пути на вокзале его встречали уже медики. Тревога оказалась ложной - два теста на коронавирусную инфекцию оказались отрицательными.