Бывшего хоккеиста "Нефтехимика" поймали на употреблении кокаина

Российского хоккеиста поймали на употреблении допинга. Речь идет о защитнике Кирилле Дьякове. Об этом сообщается на официальном сайте международной федерации хоккея (ИИХФ).

Там говорится, что допинг-тест был проведён 2 ноября 2019 года. В крови были обнаружены следы кокаина, который входит в число запрещённых препаратов. Сам хоккеист полностью признал свою вину.

В итоге, Дьякова дисквалифицировали на 15 месяцев. В итоге на лед хоккеист сможет вернуться не раньше февраля 2021 года.

В пресс-службе ИИХФ отметили, что приговор Дьякову вынесен довольно мягкий. На это есть ряд причин. Во-первых, игрок впервые попался на употреблении допинга, а во-вторых, делал он это не для улучшения спортивных показателей.

Отметим, что Дьяков - воспитанник нижнетагильского хоккея. На профессиональном уровне выступал за московские "Крылья Советов", ханты-мансийскую "Югру", нижегородское "Торпедо", "Саров", тольяттинскую "Ладу", новокузнецкий "Металлург", ангарский "Ермак", а последние два сезона защищал цвета "Адмирала" из Владивостока.

Есть в послужном списке Дьякова и период жизни в Татарстане. В сезоне 2014/2015 он выступал за "Нефтехимик". Правда, за команду из Нижнекамска хоккеист сыграл лишь в 4 матчах, не отметившись результативными действиями.