«ТАТНЕФТЬ» ПЛЮС ВОЛОНТЕРЫ = ТЫСЯЧИ МАСОК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ

«Масок нет» - такие объявления висят нынче едва ли не на всех аптеках. С началом пандемии простое средство защиты стало дефицитным товаром. Чтобы вернуть в арсенал защитных средств медицинские маски, так необходимые сейчас людям, компания «Татнефть» задумала объединить усилия многих неравнодушных людей.

Идея проста: «Татнефть» безвозмездно поставляет выкройки и ткани, а волонтеры-швеи берутся за пошив масок, с тем чтобы позже маски были переданы в пользование сотрудникам больницы и просто жителям региона.

ОТ ШКОЛЬНИЦ ДО ПЕНСИОНЕРОВ

Инициативу нефтедобывающей компании поддержали уже более 80 человек, от школьниц до пенсионеров, от мам в декрете до работающих сотрудниц предприятий. И не только в Альметьевске, где расположен головной офис компании. Акция охватила многие города Татарстана.

На призыв о помощи откликнулась пенсионерка из Казани С. Ахсанова, написав: «С радостью внесу свой вклад в общее дело!» «Во благо людей готова помочь», - сообщила работница Альметьевского татарского драмтеатра Г. Актуганова. «В свободное от работы время готова оказать помощь в пошиве масок, элементарными навыками шитья владею», - указала в заявке волонтера Э. Хайруллина из УРПС «Татнефть».

Есть среди откликнувшихся люди относительно свободные, пенсионеры. А есть и те, кто работает в режиме полной занятости. Так, Светлана Орлова, сотрудница одного из подразделений «Татнефти», будет шить маски по вечерам и в выходные дни. Шитье - хобби Светланы уже много лет, так что объем заказа - 80 масок - ее не испугал. Увидев объявление в корпоративной сети «Татнефти», Светлана сразу же согласилась принять участие в социально важной акции.

СДЕЛАЙ САМ

Кстати, прежде чем развернуть массовый пошив масок для нужд города и региона, «Татнефть» озаботилась собственным эпидемиологическим благополучием. На предприятиях начали изготавливать маски для своих же работников, ведь только часть сотрудников переведена на удаленную работу. Производство работает, люди выезжают на объекты, им необходима защита.

По рекомендации руководства Компании профком привлек к пошиву самих работников подразделений и предприятий. Профсоюзные лидеры предоставляют им практически раскроенный материал, схему пошива. Людям остается только сложить ткань в три слоя, сделать складки и присоединить лямки. Немного усилий - зато сделанное своими руками средство защиты позволяет нефтяникам прочувствовать всю серьезность ситуации. «Это важно - осознать реальность угрозы, в то время как многие все еще недооценивают масштабы пандемии», - считают в профкоме «Татнефти».

И ОДИНОЧКИ, И МАЛЫЙ БИЗНЕС

«Татнефть» рассчитывает не только на отдельных граждан, но и на представителей малого бизнеса. Одним из первых на призыв компании откликнулось старейшее городское ателье на улице Ленина в Альметьевске. Как рассказала заместитель директора ателье Любовь Кондратьева, узнав об акции через Интернет, коллектив ателье решил оказать нефтяникам благотворительную помощь.

- Постараемся быстрее сшить маски и отдать их людям, - сказала Кондратьева. Профессиональным швеям потребовались считанные минуты, чтобы создать первый образец.

Все материалы для масок в ателье доставили представители молодежной организации «Татнефти». Основа - нетканый многослойный полипропиленовый материал типа СМС-25. Внешний слой его - спанбонд, который хорошо впитывает влагу и задерживает ее. А внутренний - метльбаун, который увеличивает антибактерицидные свойства СМС.

Сейчас как никогда важны взаимопомощь и взаимоподдержка! Компания «Татнефть» ждет новых волонтеров для пошива таких необходимых сейчас медицинских масок. Чтобы присоединиться к акции, заполните анкету.

Телефон для справок: (8553) 30-41-48