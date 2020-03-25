Глава Татарстана Рустам Минниханов распорядился исполнить поручения Владимира Путина

В среду, 25 марта, Президент России Владимир Путин обратился к жителям страны по поводу мер, которые будут приняты в условиях пандемии коронавируса. Так, он объявил будущую неделю нерабочей и перенес сроки голосования по поправкам в Конституцию. Он сообщил о мерах поддержки бизнеса и ипотечных каникулах, увеличении пособия по безработице и установлении нормы выплаты по больничному в размере МРОТ, моратории на полгода на подачу заявлений о банкротстве и выплатах к 75-летию Победы в апреле.

В Набережных Челнах уже состоялось заседание оперативного штаба Татарстана по борьбе с коронавирусом, которое провел глава республики Рустам Минниханов. Он распорядился исполнить все поручения Путина в полном объеме.