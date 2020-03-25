2020-03-25T17:37:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Татарстана Рустам Минниханов распорядился исполнить поручения Владимира Путина

В частности, речь идет об объявлении будущей недели нерабочей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатрастанаФото: пресс-служба президента Татрастана
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В среду, 25 марта, Президент России Владимир Путин обратился к жителям страны по поводу мер, которые будут приняты в условиях пандемии коронавируса. Так, он объявил будущую неделю нерабочей и перенес сроки голосования по поправкам в Конституцию. Он сообщил о мерах поддержки бизнеса и ипотечных каникулах, увеличении пособия по безработице и установлении нормы выплаты по больничному в размере МРОТ, моратории на полгода на подачу заявлений о банкротстве и выплатах к 75-летию Победы в апреле.

В Набережных Челнах уже состоялось заседание оперативного штаба Татарстана по борьбе с коронавирусом, которое провел глава республики Рустам Минниханов. Он распорядился исполнить все поручения Путина в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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