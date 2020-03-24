2020-03-24T16:43:11+03:00
Общество

В Татарстане из желудка 5-летней девочки врачи достали ком волос в метр длинной

Инородное тело заняло почти весь желудок, двенадцатиперстную кишку и часть тонкого кишечника ребенка
Лика ИСАЕВА
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Врачи объяснили произошедшее патологией.Врачи объяснили произошедшее патологией.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Нижнекамскую детскую городскую больницу родители привели 5-летнюю дочку. Девочка жаловалась на то, что ее постоянно тошнит, рвет и болит живот. Провели УЗИ, другие исследования, и стало понятно, что требуется операция - у маленькой пациентки обнаружили трихобезоар. Это инородное тело, которое занимает практически весь желудок, двенадцатиперстную кишку и часть тонкого кишечника.

Во время операции хирурги извлекли из ребенка плотный комок волос весом 300 граммов и длиной около 1 метра.

- Эта патология относительно редкая и встречается у детей, причем чаще у девочек, имеющих вредную привычку или патологическую наклонность жевать и проглатывать волосы, шерстяные изделия, войлок, - прокомментировал ситуацию заведующий хирургическим отделением №1 Нижнекамской ДГБ Алексей Спиридонов. - Проглоченные волосы так и остаются в желудке, в итоге в желудке образуется «волосяная опухоль», состоящая из клубка переплетенных и склеенных волос, пропитанных пищевыми массами и слизью. У детей могут образовываться безоары в результате проглатывания жевательной резинки или пластилина.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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