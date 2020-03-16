В Казани завершились обменные гастроли Рязанского ТЮЗа

Как стены казанского ТЮЗа выдержали гастроли Рязанского театра на Соборной, не известно. Но раскаты смеха во время всех спектаклей были похожи на 8 баллов землятресения, не иначе.

Здание, построенное во второй половине XIX века, уцелело. Хотя и требует реставрации и капитального обновления. Но причина для этого по большому в самом времени, нежели в веселой труппе рязанских гостей.

Во время прощания с казанским зрителем художественный руководитель Рязанского ТЮЗа Марина Есенина искренне поблагодарила татарстанских коллег за теплый и радушный прием, и пригласила нашу труппу еще раз приехать в Рязань.

- Надеюсь, что мы сможем переждать в Казани капитальный ремонт, который обещали нам сделать в нашем здании, - улыбнулась Марина Есенина, отмечая, как по домашнему артисты чувствовали себя в столице Татарстана.

- И мы надеемся, что Рязань примет нас на то время, когда нашему театру проведут реконструкцию, - ответила взаимностью директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева.

Рязанцы привезли в Казань два спектакля для маленьких зрителей - "Зима в Простоквашино", "Маленькая бабушка", и три постановки для тех, кому больше 14 лет - "Грозу", "Ночь перед Рождеством" и "№13".

Последний спектакль завершал эти триумфальные гастроли, которые оставили неизгладимое впечатление. Смеяться начали с первых мизансцен, когда в гостиничном номере встретились правительственный чиновник и секретарша главы оппозиции. Перипетии сорвавшегося свидания, постоянный ввод новых действующих лиц и курьезные оправдания зарвавшегося и завравшегося депутата просто не позволяют выдохнуть зрителям. И все это вкупе с потрясающей игрой актеров!

Сцена из спекталяФото: Из материалов пресс-службы

Если бы зрители могли, они бы не позволили рязанцам уйти со сцены. Так они аплодировали и вызывали на "Бис" актеров. Но рязанцы пообещали вернуться к нам. И теперь мы ждем, как Малыш ждал Карлсона у окна.