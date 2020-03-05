Современную сказку о потерянном поколении поставили в казанском ТЮЗе

Пьесу можно нарисовать. Да да, именно нарисовать! Но Валентин Губарев, известный во всем мире минский художник, чьи полотна украшают иностранные галереи, коллекции политиков и миллиардеров, и не знал, что много лет назад нарисовал финальные сцены для спектакля «Зимняя сказка для взрослых». Записал эти истории, точнее, перевел с рисунка на текст, народный артист Михаил Меркушин, а воплотил на сцене режиссер Туфан Имамутдинов.

Пьесу можно нарисоватьФото: Из материалов пресс-службы

Все мы под Новый год ждем праздника и чуда. Так и жители одного поволжского городка ждали чуда. Да только все это происходило во времена 90-х. Еще не лихих, но уже пропащих – по пьесе город должна смыть разлившаяся река, а на деле – это вода смывает то советское, что было до 90-х годов в этой стране.

Сцена из спектакляФото: Из материалов пресс-службы

И не выжить городу, где наивный и добрый народ не только знает всех и каждого, но почти мирно сосуществуют бывшая любовница и нынешняя пассия заезжего крановщика, где весь завод знает, что вместо ударной стройки нового завода возводятся хоромы загородного дома парторга. Очень тонкий переход от иронии на полотнах Губарева до душевности его оживших персонажей – это тот самый ключик к сердцам зрителей.

Сцена из постановкиФото: Из материалов пресс-службы

Губарев пишет в стиле советского примитивизма, вот и спектакль – добрый советский примитивизм, который еще с ностальгией вспоминают наши родители и на который с недоумением взирают наши внуки: «Что, так на самом деле было?». Костюмы в стиле 90-х годов, персонажи той же еще не забытой, но уже безвозвратно ушедшей эпохи. Даже музыка навевает печальные воспоминания о тех самых годах.

Одна из сцен спектакляФото: Из материалов пресс-службы

Сам автор картин и, по сути, вдохновитель драматурга и режиссера присутствовал на премьере постановки. По словам Валентина Губарева, он с восторгом узнал, на ощупь увидел героев своих произведений.

Персонажи - это простые люди со своими простыми непростыми проблемамиФото: Из материалов пресс-службы

- Они обрели для меня формы, имена и судьбы, про которые я даже не догадывался, но именно так, как я теперь понимаю, многопланово жили эти люди, - признался Валентин Губарев.

Сцена из спектакляФото: Из материалов пресс-службы

«Зимняя сказка для взрослых» - это простая история без каких-либо интеллектуальных изысков и нравоучений. Наполненная иронией, душевной простотой и непосредственностью. И с откровенным сожалением о том, что не возвращается – времени, любви и молодости.