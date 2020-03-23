2020-03-23T20:59:13+03:00
Происшествия

В Татарстане 13-летнюю школьницу довели до попытки суицида

Про девочку пустили слух, что она беременна
Лика ИСАЕВА
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По факту этого ЧП было возбуждено уголовное дело.По факту этого ЧП было возбуждено уголовное дело.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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13-летняя ученица 7-го класса одной из школ в Аксубаевском районе стала жертвой буллинга - кто-то распустил слух, что она беременна. Справиться сама с клеветой школьница не смогла.16 марта перед тем, как отправиться в школу, призналась матери, что в школе ей не дают проходу из-за этих сплетен.

Вот только вместе с другими детьми в школьный автобус она не села, а вернулась домой. Там вместе с матерью и старшей сестрой сначала села завтракать, а потом вышла на минуточку. Женщина, заподозрив неладное, поспешила выйти во двор, где и обнаружила дочь, которая попыталась свести счеты с жизнью.

Девочку удалось спасти. Сейчас с ней работают психологи.

По месту учебы школьница характеризуется как вежливая и очень спокойная ученица, которая находится в доброжелательных отношениях с одноклассниками. По факту ЧП с девочкой, в отношении пока неустановленных лиц, возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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