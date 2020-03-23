Епархиальное училище в Елабуге – шаг к гендерному равноправию

«КОЛОССАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ»

Издавна Елабуга была важным образовательным центром Прикамья, да и сейчас принимает огромное число студентов. В Елабужский институт, который в 2011 году стал филиалом Казанского федерального университета, ежегодно поступает более 1200 студентов.

Величественное здание института, выполненное в стилистике модерна и эклектики – одно из красивейших старинных зданий города. Оно было построено для Епархиального женского училища в 1903 году на средства представительницы знаменитого купеческого рода Глафиры Федоровны Стахеевой.

Глафира Стахеева была выпускницей Казанского института благородных девиц и мечтала сделать женское образование доступнее.

Краевед, заведующий библиотекой Серебряного века Елабужского музея-заповедника Андрей Иванов цитирует архитектора-художника Артемия Горохова, под чьим присмотром осуществлялось строительство здания: «Свободно развернувшись на открытой площади, оно получает массу света и воздуха. Из окон здания открывается чудная и разнообразная панорама природы: с восточной стороны - леса, с запада - панорама города, с юга - река Кама с бесконечной далью ее противоположного берега».

Глафира Федоровна была дочерью потомственного почетного гражданина города Казани, купца I-й гильдии Федора Докучаева. В 1866 году в 19 лет сочеталась браком с Василием Григорьевичем Стахеевым, который в 1860-е стал купцом первой гильдии, торгуя хлебом, зерном и мануфактурой, рассказывает Андрей Иванов.

В 1897 году, через год после смерти мужа, Глафира Федоровна обратилась к епископу Вятскому: «Я пришла к мысли ходатайствовать об учреждении духовной семинарии в г. Елабуге - центральном пункте для 5 уездов 3-х губ.: Вятской, Уфимской и Казанской». Она изъявила желание пожертвовать 200 тысяч рублей с тем, чтобы учреждение имело бы «значение просветительное для всего Прикамского края».

Желание Стахеевой иметь в городе семинарию было обусловлено тем, что местное духовенство вынуждено было отправлять своих детей в Вятскую духовную семинарию, за 500 верст, комментирует Андрей Иванов.

Однако Святейший Синод отметил, что «существует другая, крайне настоятельная нужда в открытии в Вятской епархии 2-го Епархиального женского училища ввиду бедственного и тяжелого положения девочек, стремящихся к образованию, и их родителей». На что Стахеева согласилась.

УЧИЛИ ЛИШЬ НАВЫКАМ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА

- Епархиальные училища стали активно открываться в России во второй половине 19 века, - подчеркивает доктор исторических наук, профессор Алла Сальникова. - Это были заведения для получения среднего образования дочерьми православных священнослужителей, которые выходили замуж нередко тоже за священников. До этого девочки получали домашнее воспитание, или воспитывались в приютах, женских монастырях, получая лишь навыки чтения и письма, а в основном их обучали рукоделию. Открытие таких училищ было прогрессивным шагом, ведь они давали и общее образование, и педагогическое, обеспечивая профессией. Многие только мечтали стать епархиалками: желающих учиться было намного больше, чем возможность принять.

В 1899 году на пустыре между улицами Малмыжской (ныне пр. Нефтяников) и Татарской (ныне ул. Тукая) состоялась торжественная закладка здания. Создал проект здания и наблюдал за постройкой Иван Аполлонович Чарушин — самый авторитетный архитектор Вятской губернии в то время. Здание получилось «колоссальным». Сегодня это памятник гражданской архитектуры.

Одного только красного кирпича, по отчетам за 1903 год, ушло больше 5,5 млн штук. Специально для этой стройки был открыт кирпичный завод.

ПАЛЬМЫ И НЕСГОРАЕМЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Здание строилось по последнему слову инженерно-технической мысли, отмечает профессор ЕИ КФУ Инга Маслова. К примеру, устроили современную систему вентиляции: днем добивались определенной температуры и влажности в классах, ночью – в спальнях. Этим достигалась и экономия топлива. В здание провели центральное отопление, а так как в городе часто случались пожары, все лестницы сделали из несгораемых материалов.

Сын Глафиры Федоровны, инженер-механик Федор Стахеев «на свои собственные средства устроил во всём училищном здании и даже в подвальном этаже электрическое освещение». Полы всех коридоров, рекреационного зала, площадки лестниц были выстланы качественной гончарной плиткой завода Ушкова.

Что касается интерьера, заботами Глафиры Федоровны училище было обеспечено добротной дубовой мебелью. Роскошная парадная лестница была выстлана шерстяной ковровой дорожкой, коридоры украшали пальмы – для уюта. Классы были оснащены прекрасным учебным оборудованием. Библиотечный фонд училища состоял из 4085 томов и включал также большой спектр периодики. Строительство училища в итоге обошлось благотворительнице в сумму без малого полмиллиона рублей.

Глафира Федоровна (наверху справа) и внуков брала с собой во время визитов в училище, где они были желанными гостями.

Построенное здание было передано училищу 15 августа 1903 года. Воспитанницы поступали туда в 10 лет и учились в течение 6 лет, обучаясь арифметике, русскому языку, истории, географии, а также Закону Божьему, этикету, иностранным языкам, музыке.

- По окончании девочки получали звание домашней учительницы, - отмечает Инга Маслова. –Давалась возможность получить свидетельство учительницы церковноприходской школы и начальных классов епархиальных училищ.

Сумма за обучение была немалая – 100-200 рублей в зависимости от сословия, но девочки поступали в училище на полный пансион. Содержание включало проживание в комнатах на 5-6 человек, питание четыре раза в день, обеспечение одеждой от чулок до зимних пальто и обуви.

Для девочек из бедных семей были учреждены благотворительные стипендии. Стахеева сама часто оплачивала их. Ежегодно она жертвовала деньги и на другие нужды училища: разведение сада, устройство катка и покупку коньков для воспитанниц. На ее средства в здании был устроен храм во имя священномученика Василия.

До закрытия училища при Советской власти Стахеева была его почетной попечительницей. Но и после революции здание служило просветительским целям, как она того и хотела.

- В 1918 году в этом здании разместилась учительская семинария, затем - педагогические курсы, педагогический техникум, - рассказывает Андрей Иванов. - Педучилище в 1939 году было реорганизовано в Учительский институт. С 1953 года это пединститут, с 2003-го - педуниверситет. А с 2011 года вуз стал филиалом Казанского федерального университета.

САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ ТЕАТР

Любопытны страницы истории елабужского вуза, связанные с эвакуацией в городок во время Великой Отечественной войны порядка 50 сотрудников Ленинградского университета.

- Помимо научной деятельности, ученые занимались и деятельностью культурной. Хотя это была лишь самодеятельность, воспоминания она оставила яркие, - рассказывает Андрей Иванов. - Виктор Соболев, российский советский астрофизик, в будущем академик АН СССР, писал: «Значительным событием в жизни филиала (а может быть, и Елабуги) было создание силами энтузиастов Драмбалопа — самодеятельного театра драмы, балета и оперы (впрочем, до балета дело как будто не дошло). Спектакли ставились в переполненном актовом зале учительского института. Наиболее выдающимися деятелями этой организации были, если мне не изменяет память, С. А. Щукарев, В. В. Шаронов, В. Н. Цветков, С. Ф. Родионов».

Эти имена стоит прокомментировать. Сергей Щукарев - в будущем известный химик, гидролог, Всеволод Шаронов - один из известнейших советских астрономов, Виктор Цветков - выдающийся специалист в области полимеров и жидких кристаллов, Сергей Родионов - физик, создавший первый счетчик фотонов.

Ленинградские ученые многое сделали для изучения Прикамья. Так, археологом Анной Збруевой в 1943 году на Луговском могильнике под Елабугой было обнаружено 13 могил. К работам елабужской группы относится также написанная археологом и искусствоведом Львом Динцесом брошюра «История гор. Елабуги» от середины XVI до начала ХХ века.

Историки из Ленинграда помогали краеведческому музею Елабуги, оказав научные консультации и предоставив материалы. Кроме того, остро ощущавшийся недостаток в специальной литературе был значительно ослаблен с прибытием в Елабугу вывезенной из Ленинграда части библиотеки и материалов Института, которые стали доступны для пользования.