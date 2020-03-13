2020-03-24T13:49:20+03:00
Звезды

"Самовары" - кукольный спектакль для очень взрослых

Татарский театр «Экият» создал еще один спектакль для тех, кто старше 12-ти лет
Лика ИСАЕВА
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Одна из самых пронзительных сцен спектакляОдна из самых пронзительных сцен спектакляФото: Из материалов пресс-службы
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Но, поверьте, не все те, кому за 30-ть, смогут выдержать морально и физически неприкрытой правды об участи победителей в той Великой войне.

Почему "Самовары"? Увы, так после войны называли тех, кто лишился ног, рук и остался один в этом мире. Цинично, но пронзительно откровенно.

Спектакль начинается с трех женщин в белых полотняных одеяниях. Они словно ангелы, собирают летевшие с небес перья и в их заботливых руках заполненные воздушными перышками подушки превращаются в младенца. Под иконой у печки появляется колыбель, и почему-то сразу становится тревожно – впереди война…

Начало спектакля - женщины в ангельских одеждах Фото: Из материалов пресс-службы

Начало спектакля - женщины в ангельских одеждахФото: Из материалов пресс-службы

Сценография потрясающая. Печь превращается то в "Наш паровоз вперед летит!", то в страшные ворота концлагерей, куда безостановочно и навсегда бредут люди, то в кабину истребителя… Веревки и люлька исчезли как раз во время той сцены, когда подросший младенец поблагодарил Сталина за свое счастливое детство.

Вместо уютной колыбели появляется коса. И отныне она будет косить не траву, а этих мальчиков и девочек, что когда-то качались в колыбельках. По центру - деревянные бревна. Они – то операционный стол, то накат блиндажа, то лагерный барак, то танк…

Благодаря Сергею Рябинину спектакль обрел зрительный образ, а Рафаэль Тагиров создал такой эмоционально нервную историю, что во время закрытого просмотра постановки одна из женщин возраста 50+ испуганно-горько прошептала: "Зачем они это создали? Смотреть больно и страшно".

Уж после ранения Фото: Из материалов пресс-службы

Уж после раненияФото: Из материалов пресс-службы

Зачем? Мне кажется, это просто уже наша боль и горечь от того, что поколение NEXT, искусственно отторгаемое от нашей истории и голливудскими фильмами о войне, и уже переписанной правдой о Великой Отечественной войне, воспринимает эти страшные годы просто как сцену из кино.

Придет очередной Рэмбо, или Брюс, или Шварценнегер, и всех спасут. Но это не Голливуд. Это откровенная суровая история-быль об участи тех, кто выстоял в той кровавой мясорубке, что перемолола людей, страну, эпоху.

Когда возвращались с фронтов после победы, или задолго до этого майского дня, это не было так красиво-геройски, как показывают сейчас в фильмах. Было вот так, как показал нам сейчас Тагиров – страшные увечья, недоверие своих за то, что попал в плен, истекающее кровью сердце, потерявшее родных и близких. Забывать про это никак нельзя. И спустя 75 лет Великой Победы нам напомнили цену этих страшных лет.

Кто-то спивался после таких ранений Фото: Из материалов пресс-службы

Кто-то спивался после таких раненийФото: Из материалов пресс-службы

Лишившиеся после тяжелых ранений рук, ног, глаз солдаты и офицеры не всегда возвращались домой. Кто-то не желал стать обузой для семьи, кому-то просто некуда было идти. И вот на сцене театра в кроватях сначала в госпиталях, а потом и в доме инвалидов, метались в тревожных снах искалеченные люди.

Кто-то просыпался от преследующего его лая собак-ищеек, которые разыскивали его после побега из лагеря. Кто-то вспоминал, как танцевал лезгинку перед тем самым страшным боем, когда потерял руки. А кому-то снится воздушный бой, после которого уже ничего, кроме вот такого дома для сотоварищей. Кто-то спивается, не выдержав – на работу не устроиться, семью не завести, даже по ступенькам на крыльцо магазина не подняться. Эти победители после радостных салютов во время празднования Дня Победы в награду получали порой черную неблагодарность.

Кто-то сознательно спивался, и, несмотря на отсутствие ног или рук, получал срок за дебош или совершенное преступление. Многих ссылали, собрав одном месте. Вместе им было не так горько.

Лезгинка перед боем Фото: Из материалов пресс-службы

Лезгинка перед боемФото: Из материалов пресс-службы

Одна из финальных сцен, после которой трудно сдержать слезы, была подсказана автору пьесы явно фронтовиками. Выпивая «наркомовские» 100 грамм за Победу, они помогали друг другу - солдатскую жестяную кружку безрукому подносил безногий…

Воспоминания о прежней жизни Фото: Из материалов пресс-службы

Воспоминания о прежней жизниФото: Из материалов пресс-службы

И все это – без слов… Только музыка, запись лая собак, шум автоматных очередей, гортанные крики «завоевателей», шум самолетов и авиабомб, ласковые слова медсестер и короткие отрывки довоенных мелодий, когда еще все были счастливы… и здоровы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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