"Самовары" - кукольный спектакль для очень взрослых

Но, поверьте, не все те, кому за 30-ть, смогут выдержать морально и физически неприкрытой правды об участи победителей в той Великой войне.

Почему "Самовары"? Увы, так после войны называли тех, кто лишился ног, рук и остался один в этом мире. Цинично, но пронзительно откровенно.

Спектакль начинается с трех женщин в белых полотняных одеяниях. Они словно ангелы, собирают летевшие с небес перья и в их заботливых руках заполненные воздушными перышками подушки превращаются в младенца. Под иконой у печки появляется колыбель, и почему-то сразу становится тревожно – впереди война…

Начало спектакля - женщины в ангельских одеждахФото: Из материалов пресс-службы

Сценография потрясающая. Печь превращается то в "Наш паровоз вперед летит!", то в страшные ворота концлагерей, куда безостановочно и навсегда бредут люди, то в кабину истребителя… Веревки и люлька исчезли как раз во время той сцены, когда подросший младенец поблагодарил Сталина за свое счастливое детство.

Вместо уютной колыбели появляется коса. И отныне она будет косить не траву, а этих мальчиков и девочек, что когда-то качались в колыбельках. По центру - деревянные бревна. Они – то операционный стол, то накат блиндажа, то лагерный барак, то танк…

Благодаря Сергею Рябинину спектакль обрел зрительный образ, а Рафаэль Тагиров создал такой эмоционально нервную историю, что во время закрытого просмотра постановки одна из женщин возраста 50+ испуганно-горько прошептала: "Зачем они это создали? Смотреть больно и страшно".

Уж после раненияФото: Из материалов пресс-службы

Зачем? Мне кажется, это просто уже наша боль и горечь от того, что поколение NEXT, искусственно отторгаемое от нашей истории и голливудскими фильмами о войне, и уже переписанной правдой о Великой Отечественной войне, воспринимает эти страшные годы просто как сцену из кино.

Придет очередной Рэмбо, или Брюс, или Шварценнегер, и всех спасут. Но это не Голливуд. Это откровенная суровая история-быль об участи тех, кто выстоял в той кровавой мясорубке, что перемолола людей, страну, эпоху.

Когда возвращались с фронтов после победы, или задолго до этого майского дня, это не было так красиво-геройски, как показывают сейчас в фильмах. Было вот так, как показал нам сейчас Тагиров – страшные увечья, недоверие своих за то, что попал в плен, истекающее кровью сердце, потерявшее родных и близких. Забывать про это никак нельзя. И спустя 75 лет Великой Победы нам напомнили цену этих страшных лет.

Кто-то спивался после таких раненийФото: Из материалов пресс-службы

Лишившиеся после тяжелых ранений рук, ног, глаз солдаты и офицеры не всегда возвращались домой. Кто-то не желал стать обузой для семьи, кому-то просто некуда было идти. И вот на сцене театра в кроватях сначала в госпиталях, а потом и в доме инвалидов, метались в тревожных снах искалеченные люди.

Кто-то просыпался от преследующего его лая собак-ищеек, которые разыскивали его после побега из лагеря. Кто-то вспоминал, как танцевал лезгинку перед тем самым страшным боем, когда потерял руки. А кому-то снится воздушный бой, после которого уже ничего, кроме вот такого дома для сотоварищей. Кто-то спивается, не выдержав – на работу не устроиться, семью не завести, даже по ступенькам на крыльцо магазина не подняться. Эти победители после радостных салютов во время празднования Дня Победы в награду получали порой черную неблагодарность.

Кто-то сознательно спивался, и, несмотря на отсутствие ног или рук, получал срок за дебош или совершенное преступление. Многих ссылали, собрав одном месте. Вместе им было не так горько.

Лезгинка перед боемФото: Из материалов пресс-службы

Одна из финальных сцен, после которой трудно сдержать слезы, была подсказана автору пьесы явно фронтовиками. Выпивая «наркомовские» 100 грамм за Победу, они помогали друг другу - солдатскую жестяную кружку безрукому подносил безногий…

Воспоминания о прежней жизниФото: Из материалов пресс-службы

И все это – без слов… Только музыка, запись лая собак, шум автоматных очередей, гортанные крики «завоевателей», шум самолетов и авиабомб, ласковые слова медсестер и короткие отрывки довоенных мелодий, когда еще все были счастливы… и здоровы.