Озвучены рейсы, которыми в Казань прибыли заболевшие коронавирусом

Оперштаб Татарстана по борьбе с COVID-19 сообщил рейсы, которыми в Казань прибыли заболевшие коронавирусом:

Рейс SU 1196 Москва - Казань прибыл 12.03.2020;

Рейс SU 1276 Москва - Казань, прибыл 17.03.2020;

Рейс SU 1278 Москва - Казань, прибыл 18.03.2020;

Поезд Москва - Казань 024 М, вагон 6 , прибыл 18.03.2020;

– Если вы или ваши близкие прибыли на данных рейсах – вы должны оставаться дома на самоизоляции на 14 дней, – говорится в сообщении Оперштаба.

Пассажиров просят сообщить о себе в территориальную поликлинику или на единую горячую линию 8−800−222−59−00 (ежедневно с 7:30 до 20:00), больничный лист будет выдан дистанционно.

Кроме того, в тексте напоминается о том, что: при возникновении симптомов заболевания нужно вызвать врача на дом; если вы живете одни и нужна помощь, сообщите об этом – вас будут посещать волонтёры; дома необходимо соблюдать дезинфекционный режим, личную гигиену и проветривать помещение; самоизоляция нужна для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких.