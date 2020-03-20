2020-03-20T18:32:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Представители казанских аптек советуют горожанам самим делать медицинские маски

В продаже их нет
Олег ЛУГОВОЙ
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В свою очередь для больниц и поликлиник создан полугодовой запас масок.В свою очередь для больниц и поликлиник создан полугодовой запас масок.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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На фоне пандемии коронавируса в мире паникеры разобрали в аптеках медицинские маски. Исключением не стала и Казань.

Так, на встрече в мэрии города с руководителем местного Исполкома Денисом Калинкиными представители аптек заявили, что масок в продажи у них сейчас нет и рекомендовали горожанам изготавливать их самостоятельно. Мол, сделанная своими руками она и защищает лучше, и использовать ее можно несколько раз.

- В первую очередь, конечно, люди жалуются, что не хватает антисептиков и защитных масок, - отметил на встрече начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. - В продаже есть бинты, марля. Нужно рассмотреть возможность сообщить жителям города о том, как правильно делать маски, развесить в аптеках специальные памятки.

В свою очередь, по словам ГУП «Таттехмедфарм» Оксаны Галахиной, для больниц и поликлиник создан полугодовой запас масок, а также лекарств. В первую очередь, масками будут обеспечивать медиков.

В целом же в аптеках Казани спрос есть на противовирусные препараты, антисептики. В среднем их продажи выросли на 10-20%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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