Представители казанских аптек советуют горожанам самим делать медицинские маски

На фоне пандемии коронавируса в мире паникеры разобрали в аптеках медицинские маски. Исключением не стала и Казань.

Так, на встрече в мэрии города с руководителем местного Исполкома Денисом Калинкиными представители аптек заявили, что масок в продажи у них сейчас нет и рекомендовали горожанам изготавливать их самостоятельно. Мол, сделанная своими руками она и защищает лучше, и использовать ее можно несколько раз.

- В первую очередь, конечно, люди жалуются, что не хватает антисептиков и защитных масок, - отметил на встрече начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. - В продаже есть бинты, марля. Нужно рассмотреть возможность сообщить жителям города о том, как правильно делать маски, развесить в аптеках специальные памятки.

В свою очередь, по словам ГУП «Таттехмедфарм» Оксаны Галахиной, для больниц и поликлиник создан полугодовой запас масок, а также лекарств. В первую очередь, масками будут обеспечивать медиков.

В целом же в аптеках Казани спрос есть на противовирусные препараты, антисептики. В среднем их продажи выросли на 10-20%.