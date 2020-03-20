В Татарстане мэр Нижнекамска помог снять кошку, которая сутки просидела на дереве
Жители одного из дворов на улице Юности в Нижнекамске пытались снять с дерева кошку. Домашняя любимица выскочила на улицу, ее испугали собаки и животное забралось на дерево. Обратно спуститься кошка не смогла.
Даже голос любимой хозяйки не помог, кошка испуганно дрожала на высоте. Не помогли и вкусности, которыми женщина пыталась приманить животное. Кошка просидела на дереве сутки, пока ее не спасли.
Тогда нижнекамка пыталась организовать спасение кошки, привлекая к этому различные службы, но безуспешно - в городе нет такой организации, которая бы снимала кошек с деревьев.
В итоге от отчаяния женщина попросила лично мэра Нижнекамска Айдара Метшина помочь вернуть домой мяукающую пропажу.
- С декабря у наших чиновников, в том числе и у главы города Айдара Метшина, появились странички в соцсетях, на которые могут написать горожане, - сообщили в пресс-службе мэрии Нижнекамска. - Надо признать, что это очень понравилось нижнекамцам. Они могут обратиться напрямую к руководителям всех служб со своими вопросами, просьбами, сообщить о нарушениях или неполадках. Так поступила и хозяйка кошки, отчаявшись спасти свою любимицу.
Айдар Метшин дал распоряжение коммунальщикам, и во двор, где длилась суточная эпопея с застрявшей на дереве кошкой, приехали сотрудники ЖКХ. При помощи автолестницы испуганное животное сняли и передали хозяйке.
Животное передали хозяйкеФото: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU