В Татарстане мэр Нижнекамска помог снять кошку, которая сутки просидела на дереве

Жители одного из дворов на улице Юности в Нижнекамске пытались снять с дерева кошку. Домашняя любимица выскочила на улицу, ее испугали собаки и животное забралось на дерево. Обратно спуститься кошка не смогла.

Даже голос любимой хозяйки не помог, кошка испуганно дрожала на высоте. Не помогли и вкусности, которыми женщина пыталась приманить животное. Кошка просидела на дереве сутки, пока ее не спасли.

Тогда нижнекамка пыталась организовать спасение кошки, привлекая к этому различные службы, но безуспешно - в городе нет такой организации, которая бы снимала кошек с деревьев.

В итоге от отчаяния женщина попросила лично мэра Нижнекамска Айдара Метшина помочь вернуть домой мяукающую пропажу.

- С декабря у наших чиновников, в том числе и у главы города Айдара Метшина, появились странички в соцсетях, на которые могут написать горожане, - сообщили в пресс-службе мэрии Нижнекамска. - Надо признать, что это очень понравилось нижнекамцам. Они могут обратиться напрямую к руководителям всех служб со своими вопросами, просьбами, сообщить о нарушениях или неполадках. Так поступила и хозяйка кошки, отчаявшись спасти свою любимицу.

Айдар Метшин дал распоряжение коммунальщикам, и во двор, где длилась суточная эпопея с застрявшей на дереве кошкой, приехали сотрудники ЖКХ. При помощи автолестницы испуганное животное сняли и передали хозяйке.