Цифровизация энергетики Татарстана

Буквально 120 лет назад жители Казани и Татарстана стали свидетелями старта электрификации. Сегодня же зажечь лампочку в доме можно даже в самых отдаленных уголках Татарстана, а у «Сетевой компании» появились совершенно новые ориентиры - ведутся работы по автоматизации и цифровизации энергетической инфраструктуры. «Комсомолка» выяснила, какие изменения, призванные сделать удобнее жизнь, произошли за два последних десятилетия.

ПЕРВАЯ ГОРДОСТЬ

Первые цифровые технологии в электроэнергетику Татарстана стали внедрять в начале двухтысячных годов. Оборудование изготавливали под запросы энергетической компании.

- С гордостью вспоминаем, что первый микропроцессорный терминал релейной защиты был установлен в нашей компании на подстанции «Киндери». Это был совместный НИОКР компании «Татэнерго» и компании «ЭКРА», - рассказал «Комсомолке» заместитель генерального директора ОАО «Сетевая компания» по информационным технологиям Тимур Курбангалиев.

В тот же период появились первые образцы цифровых шкафов телемеханики - оборудование принимало аналоговые сигналы, а специальные контролеры оцифровывали информацию и передавали в нужные руки.

С технической точки зрения, такие новшества позволили значительно расширить функционал и улучшить характеристики устройств РЗА и телемеханики, такие как быстродействие, селективность, надежность функционирования. Дополнительные возможности новых микропроцессорных устройств РЗА в части осциллографирования и регистрации аварийных процессов, а также в части определения места повреждения на ЛЭП позволили поднять на новый уровень расследования причин аварий и анализ работы устройств РЗА при аварийных отключениях. С этого момента начался отказ от аварийных осциллографов с фотолентой, обработка информации с которых занимала много времени и была не всегда удачна.

Применение новых технологий в оборудовании телемеханики позволило в режиме реального времени наблюдать за происходящим на подстанциях из диспетчерских пунктов филиалов «Сетевой компании», даже если сам энергообъект находился в сотнях километров от диспетчеров.

- Это был качественно новый скачок. Диспетчеры могли видеть, что происходит с трансформатором, выключателями, каково значение токов и напряжения на каждой линии, - подчеркнул Тимур Курбангалиев.

Несколькими годами позже к автоматизированной системе диспетчерского управления подключили 86% подстанций высокого класса напряжения.

В преддверии Универсиады, в 2011 году, «Сетевая компания» выделила средства на проведение автоматизации распределительных сетей и трансформаторных подстанций напряжением 6 - 10 кВ.

- Задача по автоматизации подстанций была поставлена, но для этого не существовало готовых устройств. Пришлось разрабатывать новые технические решения и обращаться к производителям оборудования для изготовления опытных образцов, соответствующим нашим технико-экономическим требованиям, - вспоминает спикер. - Такое оборудование - шкафы телемеханики для распределительных сетей удалось разработать, и пусконаладочные работы на 14 распределительных подстанциях были завершены весной 2013 года.

Как итог - обеспечивающие напрямую спортивные и инфраструктурные объекты Универсиады распределительные подстанции были автоматизированы, круглосуточное дежурство персонала на них было отменено.

ПРОТАПТЫВАЯ ДОРОЖКУ

Любые нововведения, по рассказам представителя «Сетевой компании», вызывали определенные сложности. Поэтому в 2014 году руководство «Сетевой компании» задумалось о создании нового подразделения, ответственного за решение задач, связанных с инновационными преобразованиями, - отдел новой техники и технологий.

В первый год работы отделу пришлось решать множество организационных задач, связанных с налаживанием взаимодействий департаментов внутри компании при внедрении инноваций. Кроме того, был проведен анализ всего технологического процесса компании с целью выявления «узких мест», которые могут быть устранены благодаря инновациям, - перечисляет Тимур Курбангалиев, которому было поручено на тот момент возглавить это подразделение.

Хорошим инструментом для внедрения инноваций на первоначальном уровне оказались НИОКР - научно-исследовательские опытно-конструкторские разработки, - отметил собеседник «Комсомолки». Благодаря им можно тестировать новые технические решения точечно, проводить испытания на конкретно взятом участке сети, а уже наиболее успешные и эффективные разработки переводить в стадию тиражирования и целевых программ.

Первым серьезным внедрением в 2014 году стала апробация системы секционирования распределительной сети 10 кВ в Мамадышском районе РТ. Здесь была непростая ситуация, обусловленная большой протяженностью линий, некоторые превышали 40 км, при том что эти линии тянутся по болотистой и лесистой местности. В случае повреждения такой «сложной» линии происходило ее полное отключение, обесточенными оставались все потребители, а электромонтерам приходилось проводить длительный обход с целью поиска места повреждения. Для решения задачи были применены автоматические элегазовые выключатели нагрузки, устанавливаемые непосредственно на опорах. Благодаря этим устройствам производится дистанционное секционирование поврежденного участка линии так, что все потребители, присоединенные к «здоровому» участку линии, не испытывают проблем с электроснабжением.

Данный подход к автоматизации распределительных сетей зарекомендовал себя с положительной стороны, позволив сократить время на поиск места повреждения. В дальнейшем подход был тиражирован на другие участки распределительных сетей, требующих улучшения показателей надежности.

В 2016 году очередным шагом стала работа по внедрению геоинформационной системы топографических средств определения места повреждения с применением индикаторов короткого замыкания в Аксубаевском районе. Двадцать комплектов устройств были установлены на трех фидерах 10 кВ общей длиной более 100 км. Данные устройства определяют участки замыкания или обрыва проводов и отправляют информацию о месте повреждения диспетчеру сети. Точечная установка оборудования на наиболее аварийном участке позволила сразу решить острую проблему. Благодаря аддитивному характеру внедряемой системы мониторинга решение удалось легко достроить и тиражировать. Данные с устройств сразу же собирались и анализировались геоинформационной системой, передающей итоговую информацию в SCADA-систему «ОИК-Диспетчер».

- Это дало не только качественный, но и экономический эффект, поскольку теперь аварийные бригады выезжают к точному участку обрыва проводов, тем самым сокращая время на поиски и транспортные расходы, - отметил Тимур Курбангалиев.

Чуть позже - в 2016 году в крупных городах Татарстана в эксплуатацию была внедрена система автоматического восстановления сети (САВС), получившая название «Умные сети». Самовосстанавливающаяся сеть 10 кВ основывается на том, что ТП и РП оснащаются контроллерами со свободно программируемой логикой, каждый из которых следит за состоянием своей подконтрольной линии электропередачи и оборудования.

В аварийной ситуации контроллеры определяют участок сбоя и в автоматическом режиме проводят переключения. На весь процесс системе требуется порядка 1 минуты, до внедрения же - до трех часов. Система опробована в качестве пилота на некоторых участках распределительных сетей в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. А с 2019 до 2024 года благодаря мероприятиям по комплексной программе реконструкции и автоматизации распределительной сети в Казани запланировано обновить до 60% электросетевого оборудования.

Из последних цифровых трендов - внедрение интеллектуальных приборов учета потребления электроэнергии в частных домохозяйствах за счет «Сетевой компании».

- Как для потребителя, так и для «Сетевой компании» «умные» счетчики - это не просто учет потребленной электроэнергии, это еще и аналитика параметров электрической сети, оценка качества поставляемого продукта, и возможность передавать все данные дистанционно и автоматически, что выстраивает полностью прозрачные взаимоотношения между потребителем, сбытом и сетями, - разъяснил Курбангалиев.

В 2018 году «Сетевой компанией» в 35 населенных пунктах Елабужского района смонтировано более пяти тысяч «умных» счетчиков. А в 2019 году - согласно «дорожной карте» - охвачена уже 1/5 территории республики. Всего установлено около 137 тысяч новых приборов учета (каждое десятое домохозяйство оснащено «умным» счетчиком). В течение же ближайших пяти лет нововведением планируется охватить больше половины (60%) всех частных домохозяйств на территории Татарстана. Для татарстанцев повышается удобство расчетов (не нужно передавать показания счетчика) и управления собственным потреблением, а также улучшается надежность и энергоэффективность работы распределительных сетей.

ДВОЙНИК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СЕТИ ТАТАРСТАНА

Совсем недавно в качестве пилотного проекта ОАО «Сетевая компания» запустила единую автоматизированную систему технологического управления (ЕАСТУ), которая включает в себя подсистемы учета ресурсов и диспетчерского управления. Впервые в энергетической отрасли она охватывает в единой модели электрической сети все сетевые активы и классы напряжения - от 0,4 до 500 кВ, в том числе диспетчерские схемы подстанций, а не только линии электропередачи.

Фактически это настоящий цифровой двойник энергосети Татарстана. Система не просто отображает все сетевые активы вне зависимости от класса напряжения, но и позволяет эффективно управлять ими в стандартах международной электротехнической комиссии (МЭК-61698/61970).

- Этот проект является фундаментом для дальнейшей цифровой трансформации компании, - наметил перспективы проекта Тимур Курбангалиев. - Необходимо выполнить принципы однократного ввода и дальнейшего экспорта данных - это позволит обеспечить переход от автоматизации по направлениям к сквозной автоматизации процессов компании. Именно это и отличает цифровую трансформацию от классической автоматизации.

ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

С 2013 года в России начали активно развиваться сервисы по управлению сбережениями, заказу такси, приобретению билетов и бронированию отелей. Сегодня все эти сервисы позволяют потребителю получить услуги в любое время в любой точке мира.

У потребителя теперь новые требования к качеству предоставляемых услуг. Компания поддерживает этот тренд и в 2020 году планирует запустить несколько проектов по созданию новых дополнительных точек взаимодействия - такие как чат-бот, мобильное приложение для потребителя.

Новые проекты позволят заявителю не выходя из дома пройти весь процесс от подключения своего объекта к электрическим сетям до просмотра ежесуточной аналитики по потреблению электроэнергии.

Как отмечают в «Сетевой компании», выполнение всех шагов по цифровизации энергетики Республики Татарстан от объектов электросетевого хозяйства до мобильных устройств потребителя позволит сформировать новую аналитику по качеству и эффективности оказания услуг. Это, в свою очередь, позволит управлять энергосистемой Республики Татарстан на совершенно новом уровне.