2020-03-17T18:23:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Минсельхозпрод Татарстана договорился с ритейлерами о не повышении цен на продукты

Причина этого в создаваемом ажиотаже вокруг ситуации с коронавирусом – люди в панике начинают все скупать
Олег ЛУГОВОЙ
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Сами ритейлеры отмечают, что такие скачки спроса наблюдаются не в первый раз и, как правило, они не длятся более двух недель.Сами ритейлеры отмечают, что такие скачки спроса наблюдаются не в первый раз и, как правило, они не длятся более двух недель.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным Минсельхозпрода Татарстана, в республике сейчас наблюдается некоторое повышение покупательского спроса. Некоторые жители республики поддаются ненужной панике из-за ажиотажа в мире с распространением коронавируса и начинают скупать все подряд.

Именно поэтому в Татарстане по поручению президента республики и был создан оперативный штаб по контролю за ситуацией на местных продовольственных рынках.

- Наши специалисты ежедневно объезжают магазины, контролирует наличие основных продуктов питания. Если к вечеру в некоторых магазинах имеются пустые полки, спрос немного повышен, то на утро следующего дня они заполнены в полном объеме, - отмечает первый замглавы Минсельхозпрода Татарстана Наиль Залаков.

По словам чиновника, ритейлеры отмечают, что такие скачки спроса наблюдаются не в первый раз и, как правило, они не длятся более двух недель.

- Мы бы попросили население не поддаваться ажиотажу, тем самым подстегивая его, а тех, кто перепродает продукцию, - не завышать цены. В состав оперативного штаба в Татарстане также вошло Управление федеральной антимонопольной службы. Безнаказанно спекулировать на данной ситуации ни у кого не получится, - завила первый замглавы Минсельхозпрода республики. - С ритейлерами достигнута договоренность о сохранении торговых наценок и цен на существующем уровне. Аналогичная работа проведена с нашими сельхозпроизводителями.

Также, по заверениям Залакова, в распределительных центрах республики есть достаточный запас продукции - как минимум на два месяца, и он постоянно пополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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