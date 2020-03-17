Минсельхозпрод Татарстана договорился с ритейлерами о не повышении цен на продукты

По данным Минсельхозпрода Татарстана, в республике сейчас наблюдается некоторое повышение покупательского спроса. Некоторые жители республики поддаются ненужной панике из-за ажиотажа в мире с распространением коронавируса и начинают скупать все подряд.

Именно поэтому в Татарстане по поручению президента республики и был создан оперативный штаб по контролю за ситуацией на местных продовольственных рынках.

- Наши специалисты ежедневно объезжают магазины, контролирует наличие основных продуктов питания. Если к вечеру в некоторых магазинах имеются пустые полки, спрос немного повышен, то на утро следующего дня они заполнены в полном объеме, - отмечает первый замглавы Минсельхозпрода Татарстана Наиль Залаков.

По словам чиновника, ритейлеры отмечают, что такие скачки спроса наблюдаются не в первый раз и, как правило, они не длятся более двух недель.

- Мы бы попросили население не поддаваться ажиотажу, тем самым подстегивая его, а тех, кто перепродает продукцию, - не завышать цены. В состав оперативного штаба в Татарстане также вошло Управление федеральной антимонопольной службы. Безнаказанно спекулировать на данной ситуации ни у кого не получится, - завила первый замглавы Минсельхозпрода республики. - С ритейлерами достигнута договоренность о сохранении торговых наценок и цен на существующем уровне. Аналогичная работа проведена с нашими сельхозпроизводителями.

Также, по заверениям Залакова, в распределительных центрах республики есть достаточный запас продукции - как минимум на два месяца, и он постоянно пополняется.