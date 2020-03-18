2020-03-18T10:52:15+03:00
Общество

Точно в цель: платформа Билайн.ПРОдвижение поможет малому бизнесу найти новых клиентов и лучше узнать действующих

Поделиться:
Изменить размер текста:

Билайн Бизнес запустил многоканальную платформу для поиска клиентов для малого и среднего бизнеса на основе технологий больших данных - «Билайн.ПРОдвижение». Она станет единой точкой входа в маркетинговую экосистему оператора и откроет компаниям, располагающим небольшим бюджетом, доступ к ключевым технологиям рекламного рынка. Платформа позволит настраивать таргетинг по 150 показателям, чтобы находить новых клиентов, лучше понимать целевую аудиторию и повышать конверсии от рекламных кампаний.

«Билайн.ПРОдвижение» включает в себя три коммуникационных канала с клиентской аудиторией: SMS-сообщения, таргетированные голосовые звонки и интернет-продвижение, которые можно настраивать и комбинировать в зависимости от особенностей и специфики бизнеса. Все рекламные инструменты доступны «в одном окне», при этом личный кабинет платформы рассчитан на пользователей, не обладающих маркетинговыми компетенциями. Кабинетом очень легко пользоваться, и нет необходимости прибегать к услугам специалистов по рекламе и маркетингу.

Благодаря решению на базе технологий больших данных предприниматели смогут детально анализировать своих клиентов, составлять максимально подробный клиентский портрет по сегменту, выявлять ключевые паттерны, определять и концентрироваться на ядре своей целевой аудитории.

Платформа Билайн.ПРОдвижение делает особый акцент на геотаргетинге, предлагая удобный интерфейс для выделения аудитории на картах. Выделять своих клиентов можно по месту жительства, работы или посещениям того или иной значимой точки на карте. На данный момент, именно этот инструмент – один из самых востребованных для SME сегмента. Он дает возможность локально, а значит наиболее эффективно, выстраивать точечные коммуникации с потребителями.

Обработанные данные позволяют клиентам создать уникальную диджитал-стратегию со встроенной сегментацией потенциальных клиентов, с четким таргетированным ядром и релевантными рекламными каналами. Таким образом, клиенты платформы смогут оперативно запускать кампании, строить гипотезы по поводу своей аудитории и принимать взвешенные решения на основе сервиса «Анализ Аудитории», благодаря чему существенно повысится эффективность и отдача от маркетинговых затрат.

Стартовый бюджет для доступа к платформе – 5900 рублей для анализа аудитории, 7500 рублей – для подключения канала SMS. При этом каждый клиент сам решает, какие дополнительные функции использовать для продвижения. В дальнейших планах — дополнить платформу такими инструментами как пуш-коммуникации, персонализированная работа с социальными сетями, email-рассылки и ряд дополнительных коммуникационных инструментов и виджетов для сайтов клиентов.

Надежда Артемьева, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом»:

«Установить верный контакт с клиентом — важнейший шаг для бизнеса. Цифровые технологии позволяют предпринимателям найти свою аудиторию, эффективно используя ресурсы. Наш инструмент высокоэффективен по точности таргетинга при низком входном ценовом пороге. Теперь передовые цифровые сервисы продвижения по релевантным каналам становятся доступными всем сегментам рынка».

Максим Свердлов, директор по работе с малым и средним бизнесом ПАО «ВымпелКом»:

«Пару лет назад инструменты, подобные платформе Билайн.ПРОдвижение, были прерогативой корпораций с большими бюджетами, а сегодня они стали доступны и совсем небольшим компаниям. Мы рады предложить малому и среднему бизнесу наши компетенции и экспертизу в части анализа действующих клиентов и поиска новых. Теперь аналитика целевой аудитории по 150 показателям, диджитал и голосовые коммуникации с вашими клиентами и отчеты по эффективности продвижения доступны из одной точки».

Артем Мусинов, директор по цифровым продуктам и инновациям ПАО «ВымпелКом»:

«По нашим подсчетам, ежегодно рост рекламного рынка России составляет 20% именно за счет диджитал-каналов и инструментов. Их количество тоже постоянно растет, но предпринимателям, при таком изобилии, очень непросто сделать правильный выбор. Поэтому мы решили помочь бизнесу в продвижении, запуская платформу, объединяющую эффективные каналы коммуникации и глубокий анализ для принятия взвешенных решений. Уверен, что владельцы бизнеса оценят удобство использования нашей платформы и эффективность ее работы».

Экосистемой «Билайн.ПРОдвижение» в пилотном режиме уже воспользовалось более 30 клиентов. Среди них – небольшие ритейловые компании, клиенты из сферы HoReCa, а также строительные организации. По итогу работы с обратной связью от пилота разработчики Билайн оптимизировали отчеты по аудиториям, добавили новые параметры для таргетинга и автоматизировали получение медиапланов.

Мы предполагаем, что данный продукт станет популярным и востребованным в сегменте малого и среднего бизнеса.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Жириновский: «Я требую уволить Дарью Асламову. Она порхает по планете и ждет, когда заразится короновирусом»
В прямом эфире радио «Комсомольская правда» случился трагикомический случай, когда разухабистый разговор с Владимиром Жириновским о короновирусе превратился в вирусное видео
Новости 24
В Казани начался ямочный ремонт дорог, на который потратят 79 миллионов рублей
“Такое решение будет самым разумным”: “Ак Барс” просит завершить сезон КХЛ из-за коронавируса
В Татарстане в сгоревшей будке охранника нашли тело мужчины
Сегодня Билайн пров­едет открытый вебинар по организации уда­ленной работы
Первый случай коронавируса в Татарстане: у госпитализированного француза нет повышенной температуры
В канализации горнолыжного комплекса Татарстана нашли замерзшее тело бармена
В Татарстане запустили дополнительный телефон “горячей линии” по коронавирусу
Как получить справку для декларации о доходах за одну минуту
Более 20 ударов топором: жителя Чебоксар за убийство приятеля приговорили к колонии
В Татарстане начинающие фермеры могут получить грант на открытие своего дела до 6 млн рублей
В 2020 году в Татарстане отремонтируют 1,5 километра дороги Ким - Кузнечиха - Лесная Хмелевка
Казанский марафон 2020 из-за коронавируса перенесли на август
Из-за коронавируса в Казани отменили республиканский праздник “Навруз 2020”
Жительница Набережных Челнов перевела мошенникам 10 тысяч рублей за медицинские маски
В Йошкар-Оле на две недели частично перекрыли улицу Петрова
В Ульяновской области в ДТП с легковушкой и автобусом пострадала 7-летняя девочка
Турецкая компания построит в Татарстане завод по производству муки
19 марта жители четырех районов Казани останутся без света
В Набережных Челнах при сортировке мусора нашли пакет с человеческой ногой
В Казани иномарка на тротуаре сбила пенсионерку
В Казани разыскивают водителя, сбившего на "зебре" пешехода
Роспотребнадзор Чувашии: Причиной отравления детей и учителей школы №50 стал норовирус
В Чебоксарах за 10 миллионов рублей отремонтируют двор Центральной городской больницы
Билайн сократил на 25% затраты на аренду административных офисов благодаря BeeFREE
Опубликован список дворов Татарстана, которые будут благоустроены в 2020 году
Зампредседателя Верховного суда Татарстана ушел в почетную отставку